La Poieni, balansoarele și băncile pentru parcuri sunt ținute sub cheie

Atunci când se vorbeşte de cheltuirea banului public se constată că, cel mai prost administrator este statul român prin reprezentanţii săi. Un exemplu de management defectuos este cel întâlnit în comuna Poieni din judeţul Cluj. Aici, primarul, principalul ordonator de credite, a cheltuit de la bugetul local sume importante pentru amenajarea unei baze sportive şi achiziţionarea câtorva bănci şi leagăne ce urmau a fi amplasate în parcurile din sate- le comunei Poieni. De aproape 3 ani un corp din clădirea bazei sportive stă nefinalizat iar din cele 4 parcuri promise doar două au fost amenajate. Mai mult decât atât, lucrările deja efectuate la clădire şi, în mare parte plătite din bugetul local, au început să se degradeze ca urmare a intemperiilor.

Deşi edilul Gheorghe Constantin Boca a promis în repetate rânduri că încăperea respectivă va fi dotată cu aparate de fitness pe care sportivii care frecventează baza sportivă să le folosească în pregătirea fizică, nici în ziua de azi nu a reușit să realizeze proiectul. Băncile şi mobilierul pentru parcuri, gărduleţele şi balansoarele zac sub cheie în magazie la trei ani de când a făcut anunţul, nu s-a reuşit performanţa de a achiziţiona respectivele aparate.

Contactat telefonic, Gheorghe Boca a confirmat faptul că lucrările la sala în care au fost fotografiate balansoarele şi băncile nu este finalizată de trei ani. Totodată primarul susţine că imaginile au fost postate pe re- ţelele de socializare în anul 2016, de către concurenţa de campanie. Culmea este că imaginile au fost postate de fapt la doi ani mai târziu, în 17 iunie 2018.

„Suntem la ceva vizită în teren pentru ceva fonduri. De când? Când le-aţi văzut? No bine! O fost din 2016 din campanie. N-am vrut să le pun că o fost campanie şi atunci nici nu am avut cu cine le in- stala. Îs instalate de mult. Daaa.. Îs puse în Bologa şi Morlaca, în două parcuri. In- vestiţia e undeva la 50.000 dar sunt făcute pentru 4 parcuri. Sala respectivă este goală pentru că facem o sală de fitness acolo. Mai avem ceva de pus un parchet pe jos. O fost imagini, imagini făcute nici nu ştiu cine i-o lăsat acolo pă tovarăşii ăştia. Concurenţa de campanie .... Tavanul... acolo s-o acoperit în 2 etape că jumătate a fost jumătate pe fonduri locale şi am acoperit pe jumătate iar printre ţiglă şi tablă o dat …., o plouat un pic şi o dat câteva ţigle jos de aceea nu e finalizat. Da acuma o finalizăm şi pe aia. N-am avut nişte cofinanţări de aia merge aşa mai greu”, a declarat primarul Gheorghe Boca.

În ceea ce priveşte băncile şi mobilierul pentru parcuri, gărduleţele şi balansoarele, acestea zac sub cheie în magazie, pentru că sală de fitness nu poate fi numită. Se pare că doar o parte dintre balansoare şi bănci au fost montate în Bologa şi Morlaca şi asta doar după ce cetăţenii au solicitat în nenumărate rânduri acest lucru. Exemplul prezentat demonstrează încă o dată că, aşa cum deja s-a încetăţenit prin mai toate judeţele ţării, primarii de comune cheltuie sume importante de bani pentru a acoperi promisiunile electorale, uitând apoi scopul pentru care au fost aleşi. Proba- bil că de teamă să nu fie deteriorate, băncile şi balansoarele vor fi ţinute la adăpost până anul viitor în luna aprilie-mai, şi vor fi inaugurate cu mare fast, astfel încât, cetăţenilor să le fie indusă ideea că s-a făcut ceva pentru ei în comună.