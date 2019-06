FABULOS! Gândurile românilor, traduse în cod Morse la Cluj-Napoca de un artist francez

Fațadele și ferestrele clădirilor istorice din Piața Unirii au fost transformate într-un spațiu de expoziție inedit, iar Yann Toma a redat gândurile românilor cu ajutorul variantei maritime a codului Morse, de la geamurile iluminate intermitent. Patru clădiri-simbol ale Clujului – Palatul Jósika, Universitatea de Artă și Design, Primăria veche şi Palatul Rhédey – au servit drept „unelte” pentru artistul francez, care a început „procesul de înregistrare” a gândurilor în urmă cu o lună.

Artist-cercetător și observator la Organizația Națiunilor Unite (ONU), Toma a dezvăluit că proiectul grandios intitulat „Transmission” a fost conceput cu gândul să transmită o energie artistică, având drept scop conştientizarea legăturii dintre oameni şi natură. În urmă cu câteva săptămâni, acesta a putut fi zărit pe străzile Clujului „îmbrăcat” într-o haină croită din frunzele plantelor Grădinii Botanice „Alexandru Borza”.

„Publicul este implicat într-un soi de proces de cunoaştere şi, cu ajutorul luminilor, care reprezintă simţurile, ei sunt conectaţi, printr-o prelungire a minţii. În acest moment este un mesaj din partea naturii, trebuie să fim mai apropiaţi şi natura mai bine înţeleasă de oameni. Mesajul este o recunoaştere a inteligenţei plantelor şi a căii pe care ele o indică oamenilor. În urmă cu o lună am umblat pe străzile Clujului cu o haină făcută din frunzele unor plante din Grădina Botanică din oraş. Cu toate aceste elemente am mers prin tot oraşul şi am întâlnit o mulţime de oameni, care au dorit mai multe informaţii despre ce făceam şi chei de a înţelege. Le-am cerut să-mi ofere câteva cuvinte despre care ei au considerat că ar trebui transmise, despre ce ar putea să spună plantele locuitorilor oraşului”, a precizat Yann Toma, potrivit mediafax.ro.

Mesaj din „sufletul orașului”

Artistul francez a mărturisit că evenimentele tragice din 11 septembrie 2001 l-au inspirat, moment în care, aflat la Paris, le-a cerut localnicilor să transmită gândurile lor de pace de la ferestre, fiecare în limba proprie. Scopul a fost ca energia negativă să se transforme într-una pozitivă, spune Yann Toma, care a dezvăluit că programul din Piața Unirii este rezultatul unui proces care a durat mai mult de o lună. Un mesaj care vine „din sufletul orașului” – clădirile istorice din Piața Unirii.

„Sunt foarte mândru ca arta mea să fie conectată cu Piaţa Unirii, poţi să simţi aici inima oraşului. Oameni de toate vârstele se mobilizează să aducă viaţă în centrul oraşului şi să ai o lucrare de artă în acest context oferă sens unei intervenţii în zonele publice. Am făcut o serie de transmisii şi în alte oraşe din România – un fel de preview al celei de aici – pentru că este un proces care nu se încheie. Cred că e la fel cu ceea ce se întâmplă în acest moment – Clujul nu doarme şi Clujul nu se opreşte din dezvoltare”, a punctat Yann Toma.

Artistul francez care a adunat peste 75 milioane de oameni în jurul Turnului Eiffel prin aplicația Runtastic este ferm convins că implicarea activă a oamenilor în proiecte de artă cu scop activist este soluţia, motivând că arta poate fi extrem de folositoare comunităţii largi. Totodată, prin intermediul modulelor aflate la ferestrele clădirilor din Piaţa Unirii, Yann a „tradus” în cuvinte variațiile după măsurarea unor parametri pe care acesta i-a înregistrat direct de la plante –răspunsul naturii la prezenţa şi intervenţia umană.