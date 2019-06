Păstrarea fărâmelor de tradiție. Maria Silvia Iuga, colecționară de ii, iubitoare a folclorului românesc - FOTO

La Cluj, în Parcul Etnografic al Transilvaniei s-a sărbătorit cu cântec, joc și voie bună, iar printre participanți a fost și Maria Silvia Iuga, iubitoare de tradiție, colecționară de ii.

Cunoscută la nivel local şi sub numele de ie, cămeşe, spăcel, ciupag etc., cămaşa, în cadrul portului femeiesc tradiţional românesc, a intrat în conştiinţa publică cu prima denominaţie, devenită generică. Ia a reprezentat întotdeauna piesa principală, care prin ornamentică, prin calitatea materialelor şi a execuţiei, punea în evidenţă statutul social-economic şi personalitatea purtătoarei.

Din iubire pentru tradiție

Dumincă, cu o zi înaintea sărbătorii universale a iei, clujenii au mers cu mic, cu mare, îmbrăcați în straie populare, femeile având sânziene prinse în păr, să se veselească așa cum se cuvine în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca. La casa Telciu, petrecerea era în toi. Artiști cântau melodii populare, tineri și vârsnici se prindeau la joc, iar alții râdeau și povesteau. Printre ei, urmărind spectacolul, îmbrăcată în portul tradițional maramureșean, cu o năframă galbenă pe cap și opinci în picioare, era Maria Silvia Iuga, o femeie îndrăgostită de tradiții. Pe prispa casei Telciu erau agățate ii de diferite culori și mărimi. Majoritatea fiind din colecția personală a Mariei Iuga.

Maramureșul, prima iubire

Născută și crescută în Maramureș, a părăsit locurile natale, locuind o vreme în București, apoi în Brașov și s-a stabilit ulterior în Cluj-Napoca. Pasiunea pentru tradiții a avut-o de mică, când, mama ei o punea să coasă.

„Această pasiune o am de mic copil, fiindcă mama mă punea să cos. Când eram cu animalele la câmp, mă punea să cos, dar eu mai mult citeam. Dar nu am uitat de satul românesc. Îmi place foarte mult Maramureșul, că de acolo vin din Săliștea de Sus, dar și Clujul, că aici sunt acum. Am pasiunea pentru frumos. Pentru mine, o femeie îmbrăcată în costum popular, este deosebită! Eu întotdeauna la evenimente, sărbători, florii, sânziene, Paște, mă îmbrac în port popular”, a explicat colecționara de tradiții.

Colecționară de ii, păstrătoare de tradiții

Cu toate că a colindat toată țara, prima ei iubire a rămas Maramureșul, care până în ziua de azi păstrează foarte bine tradițiile. Așa că a început și ea să colecționeze ii, ba chiar și să le facă cu mâna ei.

„Colecționez ii, sculpturi, picturi, toate cu motive tradiționale, covoare țesute manual. Am aproximativ 40 de ii. Unele sunt foarte vechi, altele au 15 ani și am câteva realizate în ultimii cinci ani, pe care le-am realizat pentru vânzare, după ce am ieșit la pensie. Am costume populare din Maramureș, Sălaj, Bistrița Năsăud. Am și câteva din Oltenia”, a explicat Maria Iuga.

Cea mai veche ie pe care Maria Silvia Iuga o are în colecție, are peste un secol și jumătate, o ie realizată din cânepă groasă, din zona Bistrița Năsăud. Întrebată de valoarea colecției pe care o deține, femeia a răspuns sincer, că pentru ea este inestimabilă și nu dorește să o vândă, sperând că urmașii ei vor continua ce a început ea.