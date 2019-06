Floreștiul, la picioarele dezvoltatorilor imobiliari. Spațiile verzi dispar pe zi ce trece

Floreștiul nu mai este de multă vreme al oamenilor care locuiesc în comună. Administrația locală nu lucrează în sujba cetățenilor plătitori de taxe și impozite. Floreștiul aparține în totalitate dezvoltatorilor imobiliari. Aceștia au speculat fiecare virgulă din legisalție și, profitând de lipsa de profesionalism a angajaților din Primăria Florești, au construit ce au vrut, unde au vrut, cum au vrut și când au vrut.

Lipsa de implicare a autorităților competente a determinat ca cea mai populată comună din România ( peste 60.000 de locuitori) să devină un exemplu negativ a ceea ce înseamnă dezvoltare urbanistică. Aproape zilnic apar pe internet fotografii și imagini video în care se poate observa cum spațiile verzi sau spațiile destinate agrementului sunt distruse. În locul acestora apar blocuri și spații betonate.

Azi, așa de început de săptămână, vorba aceea: luni când nici iarba nu crește, zeci de basculante continuă distrugerea poligonului de pe strada Tăuți.

"Continuă depozitarea ilegală de pământ în poligon. Nimeni nu îi poate opri pe cei care distrug Floreștiul. Nu vrem, nu ne pasă…," a fost postarea unui floreștean pe rețelele de socializare.

Trebuie reamintit că poligonul se află în domeniul public al Primăriei Florești unde, autoritățile au promis că va fi amenajat un parc de joacă și Ansamblul Casa de Cultură.

"Se înaintează cu pași repezi în Proiectul Fostului Poligon. Proiectul Fostului Poligon…După ce se mai zvântă terenul vom deschide legătura SubCetate 1 – SubCetate2. Deocamdată la nivel de drum temporar (piatră spartă, macadam). Se vor realiza și o serie de rigole temporare. Săptamâna viitoare, vom solicita votul Deliberativului local pentru o serie de acte, avize, indicatori referitori la Proiect: Parc de Joacă pentru Copii, Parcaje, Ansamblu Casă de Cultură, adică Sala de Spectacole, Sală de Sport, Parc polisportiv cu pistă de biciclete, pistă de alergare, terenuri de baschet, terenuri de volei, terenuri de tenis, terenuri de badminton. În prima etapă se va realiza Parcul de joacă și Ansamblul Casa de Cultură. Parcul de joacă chiar în primul semestru al acestui an. Din păcate, birocrația excesivă, centralizarea sufocantă și nesimțirea, indolența și nepăsarea unor reprezentanți ai unor institutii naționale (de la ministere, la agentiile lui pește prăjit) pun piedici grave proiectelor de investiții publice. Am ajuns să cerem negații de avize. Adică aviz că nu e nevoie de aviz ! Acte ce se eliberează de instituție a statului către altă instituție a statului, primărie în speță, în timp infinit, stabilit de interese politice sau bunul plac al unor funcționari. O investiție a ajuns să aibă partea de șantier, de execuție efectivă, doar 30%-40% din perioada totală de implementare a proiectului. Restul e hârțogărie, birocrație și lupta surda pentru avize și negații de avize….”, scria Horia Șulea pe Facebook, în aprilie 2018.

La începutul lunii aprilie, mai mulți locuitori din zona Poligonului au reclamat faptul că mai multe camioane, aparținând unui dezvoltator imobiliar, depozitează sute de tone de pământ rezultat din săpătura de fundație a unui viitor ansamblu de blocuri. Reprezentanții Primăriei au susținut atunci că depozitarea pământului pe terenul din poligon se face pentru a fi atinsă cota zero.

"Trimiteți o cerere pe 544 și vă vom răspunde. În momentul de față nu pot afirma sau infirma existența unui contract pentru că nu am acces la documentele respective. Din moment ce se depozitează acolo pământ cu siguranță că există un contract în acest sens. Se depozitează acolo pământ pentru a se ajunge la cota zero în vederea investiției ce urmează să o facem", a declarat unul dintre reprezentanții Primăriei Florești.

În anul 2017 pe terenul din Poligon, cu acceptul reprezentanților primăriei, a fost depozitat molozul rezultat în urma lucrărilor de asfaltare a străzii Sub Cetate. În 2018, pe o suprafață considerabilă din poligon, au fost împrăștiate zeci de tone de pietriș. În 2019 se poate observa cum aproape jumătate din suprafața terenului de 8 hectare este acoperită de pământ în vederea atingerii cotei zero. Cel mai probabil că, în opinia specialiștilor administrației Șulea, cota zero reprezintă de fapt vârful deaului din spatele poligonului pentru că altfel nu se explică de ce este permisă umplerea poligonului cu pământ argilos.

Tot azi, floreștenii care utilizau terenul de fotbal de pe strada Cetății au aflat că acesta va fi desființat. Potrivit site-ului florești24.ro în locul terenului de fotbal va fi ridicat un bloc. Proprietarul parcelei de teren a decis să desființeze terenul de fotbal cu suprafață sintetică și să construiască un ansamblu de locuințe situat la doar câțiva zeci de metri distanță de celebra fermă de pui, subiect al multor dispute în Florești.