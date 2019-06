Şofer clujean, reţinut după ce a fost prins cu o alcoolemie uriaşă

"La data de 22 iunie 2019, poliţiştii Biroului Rutier Cluj-Napoca au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore a bărbatului în vârstă de 43 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, constând în aceea că, la data de 22 iunie 2019, in jurul orei 16.00, a fost depistat de poliţişti conducând un autoturism pe municipiului Cluj-Napoca judeţul Cluj, cu o concentraţie de peste 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. La expirarea perioadei de reţinere, bărbatul va fi prezentat în faţa magistraţilor în vederea dispunerii altei măsuri preventive", transmite IPJ Cluj.