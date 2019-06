Percheziții în Cluj pentru deconspirarea unei rețele internaționale de traficanți de droguri

Potrivit unui comunicat remis de DIICOT, traficanții au efectuat transporturile de precursori şi pre-precursori de droguri de mare risc (Ecstasy şi amfetamină) sub acoperirea unor importuri de mărfuri legale. Aceștia au fost descoperiți în urma cooperării dintre poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate români, sub coordonarea procurorilor DIICOT, cu autorităţile din Olanda, Belgia şi Germania, sub egida Europol. Din cercetări a reieşit că, în cursul lunii aprilie 2018, gruparea ar fi importat 600 de kilograme de APAAN (precursor de amfetamină), ce ar fi fost transportată în Olanda, fiind depistată ulterior de autorităţile vamale din această ţară.

În perioada septembrie 2018 - ianuarie 2019, poliţiştii DCCO – Serviciul Antidrog au efectuat investigaţii, împreună cu inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal Otopeni Călători, cu privire la mai multe importuri efectuate de gruparea infracţională. Astfel, au fost descoperite mai multe importuri de precursori de droguri de mare risc şi de pre-precursori de droguri de mare risc, respectiv aproximativ 900 de kilograme de precursori (APAAN), precum şi aproximativ 3.140 de kilograme de pre-precursori.

Descinderi la Cluj-Napoca și Dej

În vederea strângerii probatoriului, poliţiştii au desfăşurat activităţi de cooperare poliţienească internaţională prin intermed iul Europol. Concomitent, în perioada 19 decembrie 2018 - 5 ianuarie 2019, a fost efectuată o acţiune de prindere în flagrant delict a unui transport de precursori de droguri categoria I. Aceştia ar fi fost importaţi de această grupare infracţională, pe ruta România-Ungaria-Austria-Germania, destinaţia finală fiind Olanda.

Astfel, autorităţile din Germania au arestat 2 bărbaţi de cetăţenie olandeză, iar autorităţile din Olanda au arestat un cetăţean român, unul dintre coordonatorii grupării din România. La data de 10 ianuarie 2019, în România, au fost efectuate 9 percheziţii domiciliare la sediile firmelor implicate în activitatea infracţională, precum şi la locuinţele membrilor grupării, pe raza municipiilor Dej şi Cluj-Napoca, iar 5 persoane au fost conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală, pentru a fi audiate în cauză.

După aceste activităţi, poliţiştii români au continuat, prin intermediul Europol şi prin întâlniri operative, schimbul de informaţii cu autorităţile de aplicare a legii din Germania şi Belgia. Ulterior, la data de 18 iunie 2019, autorităţile de aplicare a legii din Belgia au organizat o amplă acţiune desfăşurată pe teritoriul Belgiei, Olandei şi Germaniei, în cadrul căreia au fost efectuate 24 de descinderi, au fost descoperite un laborator de droguri şi două plantaţii de canabis, 14 persoane au fost arestate în Belgia şi o alta în Germania.