A venit căldura, încep vacanțele! Care sunt destinațiile preferate de clujeni?

S-a dat startul la sezonul estival, iar în următoarele luni, clujenii fug din oraș și se retrag în țări străine. Cu toate că sunt persoane care ies din țară pentru a vizita, mulți clujeni preferă comoditatea unui all-inclusive, iar destinațiile preferate sunt Turcia, Grecia și Egipt, în această ordine.

„În continuare, majoritatea vor all-inclusive”, a spus Amalia Boboc, agent de turism.

Încă există oferte

Însă majoritatea își iau pachtele de la agențiile de turism din timp, iar pentru cei nehotărâți, în acest moment, ofertele sunt destul de sărăcăcioase.

„Încă se mai găsesc bilete, în proporție de 30-40%, fiindcă s-au mai suplimentat zborurile”, a completat Amalia.

În general, pachetele agențiilor de turism includ biletele de avion tip charter, taxele de aeroport, bagajele, cazarea pe 7 sau 14 nopți, mâncarea în funcție de preferințe, transportul de la și înspre aeroport. Unele pachete includ și asigurările de călătorie.

Clujenii sunt curioși și în ceea ce privește o vacanță în Spania, însă prețurile mari din această țară îi fac de obicei să aleagă o altă destinație.

Printre clujeni sunt însă și persoane care doresc să aibă parte de cât mai multă activitate în concediu și să viziteze cât mai multe obiective. În acest sens sunt preferate citi break-urile, excursii scurte, de doar câteva zile. În acest sens, destinațiile preferate fiind Barcelona, Roma, Veneția, Cipru, Milano.

Cum preferă românii să meargă în vacanță?

Conform unei analize realizate de Picodi, s-a dovedit că majoritatea românilor preferă vacanțele petrecute în țară, în procentaj de 53%, iar 47% dintre românii preferă să își petreacă concediul în străinătate.

Orașele cele mai des vizitate din țară sunt: Constanța, Brașov și Vama Veche, iar cele mai populare destinații de concediu din afara tării alese de români sunt: Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria, Germania.

Majoritatea românilor aleg să meargă în concediu în timpul sezonului de vârf, 40% dintre români. Perioada din afara sezonului de vârf (39%) își câștigă fanii destul de rapid în întreaga lume, dar și în România, deoarece permite vizitarea atracțiilor turistice populare în condiții meteo acceptabile și la prețuri mult mai accesibile. Restul de 21% dintre români declară că preferă să călătorească când prețurile sunt minime, indiferent de vremea destinației.

Câți bani sunt dispuși românii să plătească pentru concediu? Potrivit rezultatelor sondajului realizat de Picodi, românii cheltuiesc în medie 1.769 de lei de persoană. 9% dintre români au declarat că nu încearcă să economisească de-a lungul vacanței, pe când restul folosesc metode ingenioase de a cheltui cât mai puțini bani.

De asemenea, se pare că românii sunt adepții călătoriilor cu durata de ședere de o săptămână (50%). Un procentaj de 26% alocă mai puțin de o săptămână pentru concediu, iar 24% acordă vacanței de la două săptămâni în sus. Pe de altă parte, 34% merg în concediu o dată pe an, pe când 53% au posibilitatea să se bucure de concediu de două ori pe an sau chiar de mai multe ori. Procentajul persoanelor care au răspuns că merg în concediu mai puțin de o dată pe an este de 13%.

Cu cine aleg românii să își petreacă concediul? Răspunsul majoritar este familia (37%) sau partenerul de viață (38%), pe când 22% călătoresc cu un prieten iar 3% preferă să călătorească singuri.