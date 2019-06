Știm cu cine va lupta CFR Cluj în Champions League. Deplasare grea, adversar incomod!

UPDATE

CFR Cluj a avut ghinion la tragerea la sorți, urmând să dea piept cu o formație incomodă. Deplasarea lungă, terenul artificial de la Astana, dar și experiența europeană a cazacilor sunt doar câteva dintre problemele care îi așteaptă pe clujeni, care spun că „era mai bine cu Ludogoreț!”

„Am fi preferat oricare altă echipă în afară de Astana și Steaua Roșie, aș fi preferat Ludogorets! Este o deplasare foarte lungă, teren artificial, nici Atletico Madrid nu a reușit să câștige acolo. Este o echipă puternică care joacă an de an în Europa, asta ne-a fost soarta!

Trebuie să ne informăm mult mai mult despre ce înseamnă Astana. Este o echipă incomodă și o deplasare grea, dacă vom trece de ei va fi un lucru extraordinar pentru noi. Ne vom concentra pe primul meci, pentru că este foarte important. Momentan nu știm multe despre ei, vom vedea în zilele următoare și cu siguranță ne vom pregăti foarte bine.

La prima vedere este o deplasare foarte grea și complicată. Sunt câteva impedimente pe care le vom avea la ora acestui meci, deplasarea va fi cea mai mare problemă, fusul orar, dar vom vedea. Noi sperăm să trecem de ei!”, a declarat, în direct la Digi Sport, oficialul „feroviarilor”, Bogdan Mara.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Campioana României nu a fost cap de serie nici măcar pentru turul I, astfel că va avea o misiune dificilă încă din runda inaugurală în drumul spre grupele Champions League. Formația antrenată de către Dan Petrescu va da piept cu FC Astana, campioana din Kazahstan.

Vestea bună pentru „feroviari” este că meciul tur se va juca în deplasare, la Astana, în data de 9/10 iulie. Returul va avea loc la Cluj-Napoca, pe 16 sau 17 iulie. În cazul în care vișinii vor merge mai departe, turul doi al UEFA Champions League va avea loc pe 23/24, respectiv 30/31 iulie.

FC Astana evoluează pe Astana Arena, un stadion cu o capacitate de peste 30.200 de spectatori. Înaintea tragerii la sorți, cazacii aveau un coeficient de 27.500, datorat parcursului din ultimii ani în cupele europene, cu victorii și remize împotriva unor cluburi precum Benfica, Atletico Madrid, Galatasaray, Celtic Glasgow, Olympiacos, Sporting Lisabona sau Dinamo Kiev. FC Astana are în palmares 5 titluri de campioană, toate adjudecate consecutiv (2014, 2015, 2016, 2017 și 2018), 3 Cupe ale Kazahstanului (2010, 2012, 2016), dar și 4 Supercupe ale Kazahstanului (2011, 2015, 2018, 2019).

La FC Astana evoluează și jucătorul român Dorin Rotariu, ex-Dinamo București, împrumutat de la belgienii de la Club Brugge. Nici în actualul sezon nu par să aibă adversari cazacii, fiind pe primul loc în clasamentul primei ligi (35 de puncte în 16 meciuri). Valoarea lotului pregătit de ucraineanul Roman Grygorchuk se ridică la peste 23,7 milioane de euro, în timp ce valoarea echipei din Gruia este de doar 25,45 milioane de euro, potrivit transfermarkt.de.