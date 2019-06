Cluj Never Sleeps, activități în miez de zi și de noapte

În această ediție, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, clujenii sunt invitați să participe la zeci de evenimente, prin care orașul devine mai viu, mai dinamic și mai tânăr. La Cluj Never Sleeps, Piața Unirii va fi activată într-o manieră neconvențională, iar arta, multiculturalitatea şi viața de noapte se vor contopi într-un program inedit.

Proiectul se adresează publicului larg, iar printre activitățile din acest an, se numără:

Urban Forest - instalația sculpturală ce va transforma Piața Unirii într-un loc unic, natural, unde publicul să simtă că este mai aproape de natură, în sufletul orașului;

Urban Jam - concerte & jam sessions în mijlocul Pieței Unirii, într-o atmosferă relaxantă, apropiată de spectatori;

Transmision – o instalație a artistului francez Yann Toma, care prin intermediul luminii, cu ajutorul unor module Morse, va transpune gândurile participanților în geamurile clădirilor din Piața Unirii;

Midnight Snack - în miez de noapte, în inima orașului, clujenii sunt așteptați să creeze noi legături la un pahar de vorbă, la o masă mare care va fi amenajată în Piața Unirii;

Fire Show – o atmosferă incendiară este promisă de organizatori, împreună cu trupa SiriuS, care va oferi un spectacol cu foc și flăcări;

The Tunnel – o instalație a artistului Silviu Ciora, care este precum o călătorie de auto-descoperire, în care trebuie să selectezi cu atenție fiecare pas;

[Silent] Party - o petrecere în “tăcere” pentru cei din exterior, la miezul nopții, pentru care vor fi puse la dispoziție publicului 400 de căști cu 3 DJ / 3 stiluri / 3 frecvențe diferite, în Piața Unirii;

Workshop-uri – numeroase ateliere de creație cu participare gratuită sunt propuse publicului, printre care: realizare de caricaturi/portrete; reciclare dopuri de vin; body painting; pictare lut; percuție; creare stickere; revitalizare textile etc.

Alte activități, instalații, ateliere și petreceri care sunt incluse în program.

VINERI - 21 IUNIE



TRANSMISSION

THE TUNNEL

URBAN FOREST

RECICLARE DOPURI DE VIN

18.00 - 22.00

URBAN JAM SESSION

18.00 - 22.00

CARICATURI / PORTRETE

18.00 - 22.00

PICNIC

18.00 - 22.00

VERNEAR WORKSHOP

19.00 -22.00

ATELIER PICTURĂ LUT

20.00 - 23.00

BODY PAINTING

20.00 - 23.00

UZINA FILMELOR PENTRU AMATORI

20.00 - 23.00

MIDNIGHT SNACK

23.00 - 01.00



SÂMBĂTĂ 22 Iunie



TRANSMISSION

THE TUNNEL

URBAN FOREST

SCIENCE STANDS

ȘTIINȚESCU SELECTION EVENTS

PICNIC

12.00 - 22.00

SCIENCE SHOW

ATELIER PERCUȚIE

14.00 - 15.00

URBAN JAM SESSION

17.00 -22.00

ATELIER SHIBORI

17.00 - 22.00

EXPOZIȚIA ABSOLVENȚILOR UAD 2019

18.00 - 23.00

RECYCLED PAPER

18.00 -22.00

CARICATURI / PORTRETE

18.00 - 22.00

CREATE YOUR OWN STICKER

19.00 - 22.00

REVITALIZARE TEXTILE

19.00 - 22.00

BODY PAINTING

20.00 - 23.00

UZINA FILMELOR PENTRU AMATORI

20.00 - 23.00

FIRE SHOW

22.00 - 23.00

SILENT PARTY

23.30 - 03.00

CIIC TINERET

23.30 - 01.30

DUMINICĂ - 23 IUNIE



AFTER PARTY

03.00 - 07.00

TRANSMISSION

THE TUNNEL

URBAN FOREST

LIVING LAB

ATELIER SLIME

ȘTIINȚESCU SELECTION EVENTS

SCIENCE SHOW

ATELIER PERCUȚIE