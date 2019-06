Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy revine la Cluj, după ce-a fost îmbrățișat în Vâlcea și Alba!

Proiectul include activități care se potrivesc pentru toate vârstele și condițiile: 16 momente artistice itinerante, 8 ateliere creative, 3 concerte în curtea spitalelor și un spectacol de teatru, zeci de vizite surpriză „Rudă pentru o zi”, instalații și expoziții.

Începând de astăzi, 17 iunie, și până în 18 iulie, actorii cooptați în proiect vor juca și se vor juca împreună cu pacienții de-a lungul zilelor în care sunt programate momentele artistice itinerante. Acestea vor fi susținute de actorii Paul Sebastian Popa, George Sfetcu, Carina Bunea, Alina Mișoc, Ioana-Maria Repciuc și Bogdan Gontineac, coordonați de regizorul Cristian Pascariu și de Diana Buluga, actriță și coordonator al proiectului. Aceste spectacole de teatru și improvizație care colindă întregul spațiu al unui spital au rolul de a aduce atmosfera de spectacol în saloane, cabinete, holuri și amfiteatre și de a transforma interacțiunile cotidiene dintr-un spital în amintiri prețioase. Diversitatea momentelor artistice a crescut la această ediție grație noilor costume de bufoni, absolut fabuloase, create de designerul vestimentar Călina Langa.

Atelierele creative se vor organiza în două dintre spitalele unde timpul mediu de internare al pacienților este mai lung, iar din chestioanarele aplicate în anii anteriori când s-a desfășurat proiectul a reieșit că activitățile alternative sunt binevenite. În zilele de luni-joi, de la ora 14:00, pacienții vor fi invitați să încerce exerciții de teatru și improvizație, să picteze, să compună muzică, să se cunoască unii pe alții, iar mai cu seamă pe ei înșiși. Atelierele vor fi coordonate de actorii Raluca Uzunov, Paul Sebastian Popa și Bogdan Gontineac. Vinerea este o zi dedicată concertelor în aer liber, primul fiind cu tinerii muzicieni de la Cantabile Quartert.

În plus, din dorința de a lăsa ceva permanent în urmă, ediția din acest an include construirea a două „creative spots”, unde pacienții să poată folosi aplicații de terapie prin artă. Aceste instalații creative vor fi amplasate la Spitalul Clinic de Recuperare și la Spitalul Militar și vor veni în completarea instalațiilor video incluse în ediția proiectului de anul trecut. Lucia Mărneanu, de data asta în calitatea de artist plastic, a fost cooptată pentru decorarea curții de la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie cu un mural, alături de care va fi amenajat și un spațiu de recreere, cu mobilier urban.

Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy s-a extins național

Aceasta este cea de-a șaptea ediție a proiectului Terapie Prin Artă al asociației culturale Create.Act.Enjoy și a început în luna mai cu câte o săptămână de activități la Spitalele Județene din Râmnicu Vâlcea și Alba Iulia, unde entuziasmul a fost surprinzător de mare din partea pacienților și a cadrelor medicale. Față de ediția din 2018, s-au mai alăturat încă 2 instituții spitalicești, astfel că numărul spitalelor partenere a ajuns la șase. Cele mai noi instituții spitalicești cooptate în proiect sunt Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (secția Medicină Internă, strada Clinicilor). Proiectul revine și în spitalele cu care colaborarea a început în anii trecuți: Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian”, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.

Pe toată perioada de desfășurare, din mai până la final de iulie, proiectul implică peste 50 de artiști profesioniști (actori, regizori, fotografi, videografi, muzicieni, designeri) și aproximativ 100 de voluntari.

Inițiativa asociației clujene are ca scop promovarea unui tip de terapie bazată pe activități artistice și creative care influențează sănătatea psihică, emoțională și fizică a persoanelor de orice vârstă, oferindu-le oportunitatea de a forma noi legături sociale. Proiectul vine în sprijinirea eforturilor medicilor, pacienților și apropiaților acestora de a spori efectele tratamentelor din spitale prin activități complementare, bazate pe artă și interacțiune. Implicarea artiștilor și a voluntarilor în activități directe cu persoanele din unitățile spitalicești contribuie la crearea sentimentului de comunitate, la promovarea unei stări de bine și a importanței consumului de artă în societate.

„Am creat acest proiect în 2012, când eram proaspăt absolvenți ai unor facultăți vocaționale. Am aplicat la un apel de finanțare pentru proiecte de „terapie prin artă” care urmau să fie implementate în 5 spitale din ţară - asta putea să însemne teatru, pictură sau muzică. Noi am aplicat pentru Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj și am găsit o formulă prin care să combinăm teatrul cu filmul, fotografia și scenaristica. Ceea ce cred eu că a făcut diferența a fost că ne-am gândit activățile în așa fel încât să implice activ persoanele aflate în spital - nu doar pacienții, ci și cadrele medicale. De atunci proiectul a tot crescut, însă mereu a rămas o rampă de lansare pentru artiștii tineri, la început de carieră, pentru care oportunitățile de a-și crea experiență profesională sunt în continuare limitate”, spune Diana Buluga, actriță, co-fondator și coordonator al proiectului Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy.