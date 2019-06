Maghiarii și minoritățile sexuale – ținta primară a discursurilor intolerante și instigatoare

Cu toate acestea, manifestaţiile publice care încurajează diversitatea atrag un număr din ce în ce mai mare de persoane în comparaţie cu evenimentele care promovează intoleranţa, conform ActiveWatch. Cercetarea a fost „în principal calitativă, realizată prin desk research”.

„Ne-am propus să recoltăm şi să ilustrăm principalele tipuri de probleme care şi-au făcut cel mai vizibil prezenţa în spaţiul public. De asemenea, conceptul de discurs intolerant şi instigator la ură (DIU) cu care am operat nu s-a rezumat strict la acele forme de discurs care pot genera sancţiuni; mai degrabă, am inclus în această categorie orice discurs care reprezintă sau încurajează neacceptarea grupurilor sociale în situaţie de risc. Prin grupuri sociale în situaţie de risc ne referim la acele grupuri care reprezintă minorităţi (naţionale, sexuale, religioase etc.), se află într-o situaţie economică dezavantajată sau sunt victime tradiţionale ale discriminării. Din aceste motive, cercetarea nu a inclus discursuri instigatoare la ură împotriva creştinilor ortodocşi sau politicienilor, ca să dăm numai două exemple”, se arată într-un comunicat al ActiveWatch.

Astfel, un rezumat al cercetării arată că „maghiarii şi minorităţile sexuale au fost ţinta predilectă a discursurilor intolerante şi instigatoare la ură”, dar şi că discursul instigator la ură de factură violentă tinde să fie utilizat mai degrabă de comunicatori activi la nivel local, nu naţional.

„Au fost numeroase cazurile politicienilor care au folosit expresii ofensatoare, cel mai probabil fără să realizeze acest lucru. Există în continuare manifestări extreme ale antisemitismului. Discursul islamofob şi anti-refugiaţi s-a diminuat odată ce presa şi-a pierdut interesul faţă de criza refugiaţilor, însă nu a dispărut cu totul”, au concluzionat autorii cercetării.

Cultura joacă un rol important în promovarea diversității

Pe de altă parte, manifestaţiile publice care încurajează diversitatea „atrag în continuare un număr din ce în ce mai mare de persoane” prin comparaţie cu evenimentele care promovează intoleranţa.

„Cultura joacă un rol important în promovarea diversităţii şi în expunerea şi conştientizarea intoleranţei din societate. În contextul referendumului de modificare a definiţiei familiei, un număr impresionant de figuri publice şi-au arătat sprijinul pentru comunitatea LGBTQ”, precizează sursa citată.

Dintre toate instituţiile româneşti cu abilităţi în sancţionarea discursului instigator la ură, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a soluţionat cele mai multe plângeri. În 2018, CNCD a îmbunătăţit cu aproape o săptămână durata medie de soluţionare a plângerilor, iar valoarea totală a amenzilor „a crescut semnificativ”, potrivit ActiveWatch.

CITEȘTE ȘI: Se anunță o sâmbătă cu scântei la Cluj-Napoca! Marșul comunității gay și Mitingul pentru Familie, în aceeași zi