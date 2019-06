Benzile dedicate se continuă pe Moților. Boc: “Nu mă las, tot fac ceva”. Ce se propune

Boc spune că la primărie se dezbat studii de trafic și că există mai multe variante care sunt luate în discuție. Încă de anul trecut edilul Clujului anunța că pe strada Moților vor fi implementate ori benzi reversibile, fie se va institui sens unic.

“Nu mă las până nu fac benzi dedicate pe Moţilor. Se lucrează la extindere. Se va implementa integral când va fi finalizat procesul de extindere a Căii Mănăştur. Ştiţi bine că am trecut la exproprieri, strada Mărginaşă şi Calea Mănăştur, suntem în fază avansată de lucru, dar până atunci, tot voi impune una din soluţiile posibile: ori benzi reversibile, ori cu interval orar pentru bandă dedicată, ori pe o anumită porţiune importantă. Tot voi face ceva. Comisia de circulaţie va da aprobarea. Pentru ce înseamnă Titulescu am obţinut aprobarea Comisiei de Circulaţie. Am relocat parcările pe strada Iugoslaviei astfel încât să aibă loc de parcare cei care au avut în zonă abonament, dar în acelaşi timp să oferim şansa unui transport public decent în care să ajungi în timp real. Extinderea benzilor dedicate nu se opreşte, concomitent cu desfiinţarea garajelor care este în plină derulare pentru noi locuri de parcare. Toţi cei care au primit somaţii pentru demolarea garajelor vor avea asigurat un loc de parcare”, a spus Boc, vineri dimineaţa, la un post de radio.

Cum ar funcţiona benzile dedicate? Ce spunea primarul în martie 2018:

”Benzile de la bordură de la Primărie spre Mănăștur să fie dedicate transportului în comun pe strada Moților, una dinspre Mănăștur și cealaltă spre Mănăștur. Aici sunt două variante, în ambele variante să fie benzi dedicate, benzile de la bordură. Într-o variantă să se instituie sens unic dinspre oraș înspre Mănăștur pe Moților, pentru restul celor două benzi care mai rămân în afara transportului în comun, iar pe Pavlov să se facă sens unic dinspre Mănăștur înspre Centru, iar pe strada Clinicilor să fie ca și acum sens unic spre centru și să se pună semafoare la trecerile de pietoni pentru a nu se fragmenta atât de mult traficul așa cum se fragmentează acum prin trecerea pietonilor”, a spus Boc.

În ceea ce privește a doua variantă, se păstrează aceleași elemente de benzi dedicate pentru transportul în comun, dar dimineața, pe Moților să fie o bandă reversibilă, adică o bandă pe care să vii spre oraș, între 7.00 și 10.00.

“De exemplu, conform acestei propuneri, în mod general este sens unic pe Moților spre Mănăștur, dar dimineața între 7.00 și 10.00 să luăm o bandă de la sensul Moților - Mănăștur și să o dedicăm traficului dinspre Mănăștur spre centru. Eu am mai propus o variantă, după mintea mea, să se analizeze ce ar însemna să introducem benzile dedicate pentru transport în comun dimineața (între 7.00 și 10.00) și după-amiaza, când e interval maxim, fără să fie modificate alte sensuri unice în oraș. În acel interval să ai benzile dedicate pentru transport de la bordură, iar celelelte benzi să rămână ca și acum. Soluția de protejare a benzilor dedicate ar fi montarea de stâlpișori retractabili la intrarea pe banda dedicată, care să coboare numai când trece autobuzul, când nu este autobuz să stea ridicați în intervalul orar când e bandă dedicată, ca să nu intre restul mașinilor. Eu nu aș vrea să mă opresc până la Coșbuc, eu aș vrea să merg până sus pe Calea Mănăștur chiar la intersecția cu Câmpului. Eu nu vreau o variantă cu zăhărelul și cu suprafețe mici, trebuie să ne ducem pe suprafețe cât mai extinse”, a mai spus Emil Boc.