O clujeancă a fost arestată pentru înșelăciune. A provocat un prejudiciu de 20.000 de lei

La data de 10 iunie anul curent, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turda au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore a unei femei de 31 de ani din municipiul Cluj-Napoca, cercetată sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată – 3 acte materiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată – 3 infracţiuni, participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată – 3 infracţiuni, înşelăciune în formă continuată – 5 acte materiale, înşelăciune şi participaţie improprie la înşelăciune – 5 acte materiale.

Femeia este bănuită că în perioada 2017 – 2019 a întocmit în fals mai multe contracte de telefonie mobilă în numele unei societăţi comerciale, solicitând şi primind mai multe telefoane mobile de ultimă generaţie, telefoanele fiindu-i livrate de către un operator de telefonie mobilă.

În cauză a fost produs un prejudiciu estimat de partea vătămată la suma de 20.000 de lei şi care a fost recuperat în totalitate de către poliţişti.

La expirarea perioadei de reţinere, femeia va fi prezentată în faţa magistraţilor Judecătoriei Turda în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a femeii.