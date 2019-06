Strigător la cer! Zeci de clujeni așteaptă de 6 ani să li se elibereze o autorizație de construire

În timp ce pentru ridicarea unui bloc în centrul orașului avizele sunt eliberate în mai puțin de o lună, 72 de familii din Borhanci așteaptă de mai bine de 6 ani pentru o autorizație de construire care să le permită edificarea unor case.

Monitorul de Cluj vă prezintă cazul, strigător la cer, în care 72 de proprietari de terenuri din zona Borhanci așteptă de mai bine de 6 ani eliberarea unei autorizații de construire.

Susana Rus povestește că a început demersurile pentru construirea unei case în Borhanci în urmă cu mai bine de 6 ani, a refăcut de nenumărate ori acte și este convinsă că cineva are interes în zonă.

“În prezent, nu avem nici măcar PUZ-ul aprobat. Primăria ne-a obligat să comasăm parcelele să facem un PUZ și studiu de trafic pentru toată zona. Ce avem noi proprietarii cu sensul giuratoriu de pe strada Borhanci sau cu problemele adminsitrație publice locale? De ce numai în cazul nostru, PUZ-ul nostru este blocat? Dacă te duci prin constructor ai voie să construiești, ies toate actele la comandă, iar la noi nu. Am început de la o suprafață de 3 hectare și am ajuns să facem PUZ pentru o suprafață de 16 hectare. Am făcut strada la 15 metri și tot nu trece. Pe noi nu ne interesează că au dat autorizațiile până în stradă în ultimii 2 ani. Noi stăm de 6 ani cu actele depuse în Primărie. Am prins toate reglementările legislative pe cadastru, pe Apele Române, pe tot ce a însemnat urbanism. Am tot refăcut acte. Până când să tot refacem acte că cineva are interes pe zonă? Ne-au ținut actele în Primărie până aproape ne-a expirat avizul de oportunitate care nu prevedea studiu de trafic și stradă de 15 metri”, a spus femeia.

“Vor să cedăm psihic”

Susana Rus susține că a mers peste primarul Emil Boc în birou, după ce nu a fost primită în audiență.

“Ne-au ținut avizul de oportunitate până ce am mers peste domnul Boc la birou. Eram cu registratura electronică și i-am spus: «vedeți de cât timp stă la dumneavoastră la semnat». Am mers personal, fără programare, că nu îți dă nimeni audiență la el. Am intrat peste dânsul că altfel nu se poate în Primăria Cluj. Acum, ne țin la studiul de trafic. L-am întrebat pe domnul Boc de ce această Comisie care avizează studiul de trafic nu are o anumită periodicitate. După ce am dat 20.000 de lei pentru studio, nici nu se mai țin ședințele. Am refăcut toate avizele și tot ce a însemnat toate studiile și toate actele ce trebuiau reînnoite pentru că expirau (certificat de urbanism, ridicări cadastrale și topografice pe zonă) sunt multe. Eu cred că nu e voie să facem case, numai blocuri. Dacă era un constructor, în mod sigur trecea și PUZ-ul acesta. În PUG-ul nou este singura zonă din Cluj unde sunt prevăzute case nu blocuri. Ei vor ca noi să cedăm psihic la chestia asta și să cumpere cineva. Au și venit investitori să cumpere tot PUZ-ul ca să extindă zona de blocuri pe toată suprafața. Acolo este cheia”, a mai declarat Susana Rus.

Amânări pe bandă rulantă

Una dintre persoanele care deține cea mai mare suprafață de teren în zona în care Primăria ar bloca construcția de case, Ilona Toth, a afirmat că pentru a redobândi terenurile familiei s-a luptat mai bine de 20 de ani cu sistemul.

“Am cele mai multe parcele de teren în zona respectivă. Este o moștenire după bunici pentru care m-am luptat 20 și ceva de ani. Acum am mai așteptat 6 ani și tot nu am rezolvat-o în sensul că nu am obținut autorizațiile de construire (…) Am parcurs toate etapele inclusiv din noul PUG. Am făcut cum ne-a cerut Primăria. Drumuri de 15, de 16 metri, cum vor ei, nici acum nu suntem în faza de a rezolva. Prima problemă a fost cu drumurile. Am făcut studiu de trafic pe care am plătit 20.000 lei. După ce am făcut studiul și am depus actele, cei din Primărie ne-au spus să ne grăbim pentru că vor să dezvolte zona. Să depunem cât mai repede autorizațiile de trafic. Am depus. Urmează să intrăm în Comisie și de la o săptămână la alta ne amână cu toate. Am înțeles că am intrat în Comisie cu studiul de trafic, dar nu s-a deschis CD-ul primit de la arhitectul care a realizat PUZ-ul. E foarte interesant. Și ne-au amânat pentru o dată ulterioară când, nu se știe când. Toate dosarele au fost depuse pentru trafic la domnul Boc. El a ales cine să meargă în Comisie și, deocamdată, nu știm când se va întruni. Parcelele de teren sunt situate între strada Borhanci și strada Gelu Voievod. Cele două străzi sunt mai înguste (9 respectiv, 12 metri) iar cei din Primărie ne cer să facem de 15 metri”, spune Toth.

Presiuni pentru a vinde terenurile?

Ilona Toth susține că “anumiți dezvoltatori imobiliari, care au ridicat blocuri în zonă, au cerut proprietarilor care nu reușesc să obțină o autorizație de construire de mai bine de 6 ani să vândă terenurile”.

“Vecinii noștri ne-au spus că au venit la ei, au zis că oferă, să încerce să vorbească cu toți proprietarii să vândă pentru că rezolvă ei PUZ-ul. Vin și ne spun să vindem că rezolvă ei și foarte interesant, dacă merge unul dintre proprietari la arhitect, acesta spune nu are rost să aștepți, vinde-l. Este cel de al 3-lea arhitect cu care lucrăm. Toți ne-au spus că nu se va rezolva, că va mai dura. Lângă valea care există acolo, Primăria le permite constructorilor să facă blocuri. Probabil, începând cu blocuri acolo, ei vor continua cu blocuri mai sus. Efectiv, e interes al constructorilor. Valoarea terenurilor pe metru pătrat este cuprinsă între 100-120 euro. Sunt foarte mulți proprietari care au cumpărat cu credit bancar. De exemplu, eu am făcut antecontracte acum 6 ani, deja au copii mari. Sunt disperați. Au luat credite, au cumpărat terenul, vor să construiască, sunt familii tinere. Până când să mai aștepte? Vă dați seama că sunt deja familii la care copiii au 3-4 ani. Toată lumea vrea case acolo nu blocuri. Cât m-am luptat mi-am distrus sănătatea. Am discutat cu toți proprietarii și vrem să mergem într-o ședință de Consiliu Local să prezentăm situația. O să ne luăm și un avocat pentru că deja este strigător la cer. 6 ani de zile nu am mai văzut așa ceva. Primăria tot spune că se lărgește strada Borhanci, că se face sensul giratoriu. Domnul Boc la radio ne-a zis că în Borhanci pentru case se dau PUZ-uri și autorizații, pentru blocuri nu se dau. Absolut tot ce ne-au cerut din Primărie am respectat și tot stăm într-un loc”, a mărturisit Ilona Toth.

Viceprimarul Dan Tarcea spunea în februarie 2018 că în zona Borhanci, toate PUZ-urile și toate studiile de oportunitate sunt blocate “până nu se găsesc soluții și până nu se deblochează proiectul centurii metropolitane și până nu avem alte soluții de a ieși din cartier nu vom da drumul la niciun PUZ”.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca

“Se poate depune dosar pentru PUZ, dar aprobarea autorizației de construcție și emiterea acesteia va fi corelată cu finalizarea lucrărilor de extindere a străzii Borhanci. Mă refer la ansamblurile imobiliare mari. Nu mă refer la cei care fac o căsuță. Când vorbim de ansamblurile imobiliare mari aici se corelează cu lucrările, dar ei pot să depună pentru studiul de circulație, pentru PUZ, dar emiterea efectivă a autorizației va fi condiționată”. (noiembrie 2018).

Contactați telefonic pentru a exprima un punct de vedere al instituției cu privire la situația semnalată, reprezentanții primăriei nu au bienvoit să ofere un răspuns.