Romsilva, sancționată din nou în urma sesizărilor pentru distrugerile din Padiș

Sancțiunea a venit în urma neîndeplinirii obligațiilor legale privitoare la exploatările de păduri din Situl Natura 2000 Defileul Mureșului (în jud. Hunedoara), se arată într-un răspuns oficial primit ieri (luni, 3 iunie), de la Ministerul Mediului. Tot luni, Mihai Goțiu a depus o interpelare legată de exploatările din Parcul Natural Munții Apuseni, zona Padiș, care au stârnit iritare publică săptămâna trecută. În interpelare, acesta a solicitat și realizarea unei Liste Negre a firmelor care nu încalcă regulile și normele de tăiere a pădurilor.

„Sesizările, pe care le primesc de peste tot de prin țară prezintă un tablou al unei iresponsabilități uriașe față de păduri și ariile naturale protejate din România. Distrugerile au două cauze majore. Pe de o parte, sunt lăcomia și încălcarea flagrantă a legii atunci când se eliberează abuziv autorizații de exploatare în zone în care acest lucru este interzis. Distrugerile pe care le-am văzut în Parcurile Naționale Semenic – Cheile Carașului, Cheile Nerei – Beușnița și Domogled – Valea Cernei sunt revoltătoare. Pe de altă parte, chiar și atunci când actele de punere în valoare au temei legal, modul de exploatare este barbar, cu încălcarea normelor și regulamentelor silvice și pentru protecția mediului”, a declarat senatorul USR.

Garda de Mediu a efectuat primele controale

În cazul făcut public, săptămâna trecută, în Padiș, primele controale anunțate de Garda de Mediu par să indice o situație similară – extragerea unor copaci doborâți de vânt într-un mod care a cauzat noi distrugeri într-o zonă cu protecție ridicată a Parcului Natural Munții Apuseni.

„Nu e vorba de cazuri singulare, ci de o situație generalizată, scăpată de sub control. Peste tot, dar absolut peste tot pe unde am ajuns, fie că e vorba de exploatări în arii naturale protejate, fie în păduri de producție am văzut și documentat același lucru. Drumurile pentru scoaterea copacilor sunt neînchise după exploatare, fapt care generează eroziuni grave ale solului și sunt o cauză importantă a colmatării cursurilor de apă și a inundațiilor. Deșeuri abandonate în pădure, de la pet-uri, bidoane de ulei goale, mormane de cutii de conserve consumate la cauciucuri de tractor și cabluri de oțel contorsionate. Albii de râuri distruse, pentru că e mai simplu să târăști buștenii prin ele, în urma TAF-urilor, fapt care afectează grav toată biodiversitatea acestora. Copaci sănătoși, neprotejați, loviți în timpul exploatărilor, pretext taman bun să fie tăiați și aceștia, mai apoi. Fiecare detaliu de acest tip, luat în parte, pare minor. Când vezi, însă, imaginea de ansamblu, și înțelegi dimensiunea cumulată a distrugerilor, te cutremuri. Fără măsuri drastice, în câțiva ani ariile naturale din România vor mai exista doar pe hârtie”, a explicat senatorul USR.

Listă Neagră a firmelor care încalcă normele

În interpelarea adresată Ministerului Mediului și Ministerului Apelor și Pădurilor, în cazul Padiș, Mihai Goțiu a solicitat și alcătuirea unei Liste Negre a firmelor care încalcă normele și regulamentele de exploatare forestieră.

„Dincolo de amenzi, la a doua sau cel mult la a treia abatere, aceste firme ar trebui să-și piardă dreptul de a mai exploata păduri. E nevoie și de o înăsprire a sancțiunilor disciplinare, mergând, gradat, până la desfacerea contractelor de muncă pentru angajații ocoalelor silvice și inspectorii Gărzilor de Mediu și Forestieră care nu-și îndeplinesc atribuțiile. Cine nu înțelege valoarea pădurilor și a ariilor naturale protejate, nu mai are ce să caute în ele”, a precizat parlamentarul clujean.

CITEȘTE ȘI: Defrișările au distrus o zonă turistică din Apuseni. Turiștii nu au voie să meargă în Padiș

CITEȘTE ȘI: Cum comentează Administrația Parcului Natural Apuseni distrugerea zonei Padiș