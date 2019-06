Hoţ de maşini, prins în Baciu de poliţiştii clujeni după mai multe zile de căutări

"La data de 03.06 în jurul orei 13.00 polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Cluj in colaborate cu polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Baciu au identificat și reținut un bărbat de 28 de ani din comuna Țaga, județul Cluj.

Bărbatul are mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru o perioadă de 3 ani si 219 zile, fiind condamnat de magistrații Judecătoriei Cluj-Napoca.

Acesta este bănuit că în noaptea de 31.05/01.06 , ar fi sustras o autoutilitară din incinta unei spălătorii auto din municipiul Cluj-Napoca și ar fi condus-o până în județul Maramureș unde ar fi fost implicat într-un eveniment rutier cu pagube materiale, abandonând mașina.

Bărbatul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de furt în scop de folosință.", au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.