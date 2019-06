OFICIAL Robbie Williams vine la UNTOLD 2019!

Organizatorii UNTOLD au oferit indicii încă de duminică seară că noul nume de pe lista artiștilor care vor urca pe scenă în 2019 este Robbie Williams. Pe pagina de Facebook a festivalului a apărut o imagine cu un cuvânt sugestiv – „Supreme” – titlul renumitului hit al cântărețului englez. Anunțul oficial a fost făcut, luni dimineață, în cadrul unei conferințe de presă la Cluj-Napoca.

Astfel, pe lângă Busta Rhymes, Don Diablo, Steve Aoki, Tinie Tempah, Tove Lo, Tujamo, Nicky Romero, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Stormzy, W&W, Jamie Jones B2B Martinez Brothers, Joseph Capriati, Paul Kalkbrenner și mulți alții, Robbie Williams va încânta publicul de la UNTOLD 2019!

„Lucrăm pe tot parcursul anului intens şi uităm să împărtăşim lucrurile interesante la care lucrăm. Este o ediţie aniversară, ceea ce înseamnă că am făcut un efort suplimentar pentru a duce experienţa Untold la un alt nivel. Vom prezenta mai pe înţelesul tuturor această lume fantastică Untold, vom avea îmbunătăţiri şi în zona de producţie, scena principală va fi monumentală, am pregătit şi show-uri suprize. Armin va pregăti un show special, un show unic creat special pentru Untold şi va fi singurul loc din lume unde va putea fi văzut de fani. Avem suprize şi din partea unor artişti. Foarte multe elemente speciale create pentru acest an.

Deşi trăim nişte vremuri ale dezbinării, Untold îşi propune să ofere pentru scurt timp o lume fantastică, magică, unde e vorba de unitate, ne dorim să avem un spectru larg de artişti. În acest an oferim un cadou special fanilor Untold şi altor fani din genuri diferite muzicale să vină să descopere. Am reuşit să aducem în acest an la Cluj cel mai tare entertainer, artistul care a intrat în Cartea Recordurilor, a vândut 1,6 milioane de bilete într-o singură zi, va avea o echipă de peste 100 de persoane, 50 pe scenă, ne aşteptăm la un show impresionant. În Europa are doar 3 spectacole, iar unul e la Untold. E vorba despre Robbie Williams”, a anunţat Bogdan Buta, manager Untold, luni, în cadrul conferinței de presă.

În 2006, Robbie Williams (45 de ani), fost solist Take That și cel mai bun artist al anilor `90, a intrat în Cartea Recordurilor, reușind să vândă atunci în mai puțin de o zi 1,6 milioane de bilete la turneul său mondial. A mai concertat în România o singură dată, în 2015, la București.