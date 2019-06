Beard Brothers Stage Masters, la prima ediție: festival la Colina pentru ambulanța SMURD!

Evenimentul se adresează iubitorilor de muzică live și tuturor celor care vor să petreacă o zi de vară cu o bere rece în mână, alături de prieteni, într-o atmosferă de festival. „Avem 7 trupe românești care s-au alăturat campaniei noastre și care vor urca pe scena BB Stage Masters. Sunt artiști pe care îi îndrăgești și cu siguranță abia aștepți să îi reasculți, sau artiști care îți vor merge direct la suflet, de la prima ascultare!”, dezvăluie „bărboșii”.

The Putreds (Macanache Live Band), Implant Pentru Refuz, ALTAR, Basska, Rehab Nation, Ska-nk și FronT Band sunt trupele care vor concerta la BB Stage Masters. Astfel, indiferent dacă iubești muzica rock, metal, punk, ska sau rap, ai toate motivele să te alături distracției și să faci parte dintre cei ce vor o schimbare!

„Bărboșii” strâng bani pentru a doua ambulanță SMURD

Acest eveniment face parte din campania 1.12 Wheels for Life, care are drept țintă achiziționarea a două ambulanțe pentru SMURD Cluj. Prima a fost deja cumpărată, iar acum se strâng bani pentru cea de-a doua. Toți banii încasați pe bilete vor merge în contul dedicat acestui scop!

„Această campanie a pornit după ce am aflat că flota de ambulanțe din Cluj a trecut cu mult peste cei 5 ani în care pot funcționa la nivel optim. Ca întotdeauna, pentru a ne atinge scopul avem nevoie de ajutorul vostru, al oamenilor care vor, pot, și le pasă. Ne dorim foarte mult să implicăm comunitatea din România pentru a rezolva diverse probleme care ne apasă și facem asta încă din 2013. Până acum am reușit să arătăm lumii că dacă vrei se poate. Astăzi, ne putem mândri cu mai multe victorii mici și mari, cum ar fi dezvoltarea unui taxi-comunitar, The Beard Mobile, care are ca scop transportul gratuit al persoanelor cu dizabilități; achiziționarea de aparatură medicală pentru Secția de Arși de la Spitalul de Urgență Cluj-Napoca – prin campania Enough is Enough; sau evenimentul nostru anual, Catch a Smile Day, în care provocăm oamenii să redescopere bucuria lucrurilor simple. So, let's rock together and buy that ambulance!”, transmit reprezentanții Beard Brothers.