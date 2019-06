Nasra: „Industria IT a generat locuri de muncă și miliarde de euro, domnule Ludovic Orban!”

Reacția a venit după o declarație pe care Orban a făcut-o cu privire la domeniul IT.

„Mie nu mi se pare normal ca IT-iștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit. IT-iștii câștigă cel mai bine în România. A fost o perioadă în care să stimulezi, ca oamenii să se ducă spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal, vă spun sincer. De ce? Păi un angajat dintr-o forjă sau un șofer de TIR care muncesc în condiții extrem de grele trebuie să plătească impozit pe venit și altul care încasează venituri semnificative și altul care încasează venituri dintr-o muncă mai mult intelectuală, mentală fără discuție, de ce să nu plătească impozit? Neutralitatea fiscală e un principiu fundamental. Orice venit trebuie impozitat”, a spus Orban.

„În urmă cu șaisprezece – șaptesprezece ani, industria IT din România avea sub de 10.000 de angajați. Astăzi, sunt de cel puțin zece ori mai mulți angajați, industria IT producând anual cinci - șase miliarde de euro!

Ludovic Orban a declarat astăzi că nu este de acord cu facilitățile fiscale din IT. Liderul PNL sau nu înțelege IT-ul sau nu este interesat de această industrie.

Fără îndoială că facilitățile fiscale acordate în ultimii ani IT-ului au avut rolul lor în dezvoltarea industriei viitorului, care face parte din rândul industriilor creative şi care în ultimii trei – patru ani a ajuns să aibă o contribuţie în produsul intern brut la concurență cu agricultura! Practic facilitățile fiscale din IT au fost atât în avantajul angajaților cât şi în cel al angajatorilor.

Prin urmare, dacă domnul Orban nu înțelege importanța industriei IT și a facilităților acordate, îi sugerez să se abțină de la comentarii. Tăcerea salvează parțial ignoranța...”, a declarat Horia Nasra.