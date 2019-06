Au dansat în ploaie pentru o cauză nobilă. 48 de copii cu afecțiuni renale vor beneficia de o tabără în Sicilia

Printre activitățile desfășurate azi în Parcul Central Simion Bărnuțiu din Cluj-Napoca, cel mai important moment al zilei a fost evenimentul caritabil “We Are One-Luptăm pentru Viață”, organizat de Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru. Sute de clujeni nu au ținut cont de ploaia măruntă sau de noroiul format în fața scenei și au dansat iar ulterior au donat pentru ca, 35 de copiii ce suferă de afecțiuni renale să poată să se bucure de câteva zile sub soarele Siciliei.

“1 Iunie zi cu soare, ore cu soare, mai ales acum în parcul central. Au venit aproximativ 200 de oameni. Copii cu părinți, cu bunici, au dansat și au donat pentru copilașii care fac dializă. Vrem să îi ducem anul acesta în Italia, în Sicilia. Am găsit un loc de vis, cu un centru de dializă în Trapani. Nimic nu s-a schimbat în ultimii 17 ani din ce facem pentru acești copii suferinzi. Vrem să îi ajutăm pe acești copii. Mulțumesc cerului pentru vreme și pentru oamenii care au venit în parc să danseze și să doneze. Marele merit al acestui eveniment, ca în fiecare an de 12 ediții , este cel al comunității iubitorilor de zumba care dansează pentru acești copii deosebiți. În tabăra din Sicilia vor participa 38 de copii care fac dializă și 10 care sunt cu transplant renal. Aceștia vor fi însoțiți de pesonal medical de specialitate. Costurile unei asemena tabere se ridică la 38.000 de mii de euro. Asta înseamnă practic doar parte din cazare, parte din masă. Am găsit un centru de dializă care subvenționează drumul către Italia, dus-întors, și cazarea. Deplasarea se va face din București cu avionul, cu o cursă low-cost. Copiii vor veni din toate colțurile țării cei mai mulți, din nord-vest, o să plece cu trenul în seara de 10 iunie. Este cea mai lungă tabără din istoria asociației. Vor sta 18, 21 respectiv 24 de zile. Avem zile de întoarce diferite, a declarat Emanuel Ungureanu.