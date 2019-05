IMAGINI ȘOCANTE în Florești: Câini furați, obligați SĂ LUPTE PÂNĂ LA MOARTE! - GALERIE FOTO

Într-o postare pe grupul Protecția Animalelor Cluj, un locuitor al comunei Florești atrage atenția că mai multe patrupede sunt ținute în condiții mizere. Mai mult decât atât se pare că animalele sunt folosite ca momeală pentru antrenamentul unor câini de luptă.

"Cred ca mulți ati văzut postarea din zilele trecute cu acei 2 căței, care erau închiși într-o boxă improvizată în niște garaje în Florești, strada Gheorghe Doja. Din păcate cineva le-a dat drumul aseară, cel cu galben e de negăsit, i-ar celălalt e mort la câțiva metri de boxă. Cel mai probabil au fost puși niște câini de lupta să îl omoare, se vede că e mușcat de alt câine. Astăzi m-am deplasat de dimineața în zonă. Ce am găsit acolo sunt niște imagini horror. Cățeii care erau închiși în boxă nu mai sunt, după cum am precizat și mai sus, unul e de negăsit iar celălat mort. Lângă boxa unde erau închiși, acum se afla acolo alt câine, nu avea apă, nu avea mâncare. I-am dus eu apă și mâncare. Am dat o tură prin zonă în speranța să găsesc câinele cel cu galben, în schimb am găsit alți câini, unul mort, altul în descompunere. Cum se poate întâmpla așa ceva în spatele unor blocuri? Din câte am înțeles acolo se tot aduc câini (din auzite o doamna și-a găsit acolo închis câinele furat în urma cu ceva timp ieri a fost acolo Poliția și DSV Cluj și nu au făcut nimic, au plecat la fel cum au venit. Din câte am înțeles sunt boxele unor țigani, care iau câinii de pe stradă sau îi fură, îi duc acolo și îi folosesc drept momeală pentru câinii lor de luptă, nu știu cât de adevărat este, dar așa am auzit de la anumite persoane. Acum ceva timp o doamnă și-a găsit acolo câinele furat în acele boxe", a fost postarea lui Andrei Popa pe grupul de Facebook "Protecția Animalelor Cluj".