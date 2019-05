Clujul are cea mai mare comunitate de instagrammeri după Bucureşti. “Dacă eşti un om nasol, la fel va fi şi contul tău de Instagram”

Fotograful Francisc Sandor spune că pe Instagram lumea caută fotografii cât mai personale, care creează o emoţie.

“Pentru fiecare din noi fotografia reprezintă altceva. Pentru mine fotografia înseamnă asta: capturarea unui moment pentru ori de câte ori am nevoie după aceea să mai văd încă o dată, imortalizarea unui moment pentru veşnicie. Fotografia spune o poveste şi creează o emoţie. Povestea noastră este povestea perfectă pentru un Instagram plin de interacţiune. Asta îşi doreşte lumea să ne vadă când ne urmăreşte, să ne vadă pe noi, nu cred că vrea să vadă o copie a ceva. Atunci când o să stârniţi în privitor o reacţie, cu siguranţă veţi primi o inimioară pe Instagram. Când vrem să realizăm fotografii bune, trebuie să avem o poveste bună”, spune fotograful.

Acesta a analizat conturile de Instagram ale lui Cristiano Ronaldo sau Ariana Grande, despre care spune că nu respectă nicio regulă.

“Cristiano Ronaldo e cea mai urmărită persoană din lume pe Instagram şi în feed-ul lui regăsim o animaţie, un selfie, cam tot. Nu se respectă nicio regulă, nu are un filtru preferat, o cromatică, nu are nimic, şi totuşi e cel mai urmărit din lume. Din punctul meu de vedere, are povestea din spate. Ariana Grande e sora mai mică a lui Cristino Ronaldo. Are animale, citate, filtre o grămadă. Asta înseamnă diversitate. Fotografiile din ele nu respectă o anumită regulă. Voi trebuie să fiţi voi înşişi. Vă recomand să postaţi fotografii cât mai personale şi să nu copiaţi alte conturi (...) Din punctul meu de vedere, lumina este cea mai importantă. Fotografia înseamnă lumină. O fotografie naturală o să fie o fotografie perfectă. Ochiul nostru este obişnuit cu lumina naturală (...) Vă dau un sfat. Ce-ar fi dacă, când editaţi o fotografie, încercaţi să puneţi, chiar dacă nu vă place cum arată, filtre. Mie îmi plac culorile", mai spune fotograful.

Alexandra Crăciun s-a ocupat în ultimii doi ani de realizarea conceptului Târgului de Crăciun din Piaţa Unirii din Cluj-Napoca şi spune că nu poţi avea cont pe Instagram dacă nu eşti autentic.

“Pentru mine, ca agenţie de brand, Instagram e doar un canal de comunicare. Vă dau un exemplu: Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca. Cum am gândit noi târgul de Craciun şi ce înseamnă această strategie şi branding în contextul târgului de Crăciun? Trebuie să ai un fir roşu care să lege toată povestea. Ne-am dus şi am întrebat oamenii despre ce e Crăciunul pentru ei, ce înseamnă. Am primit răspunsuri diverse, dar cea mai repetată a fost ideea de familie. Asta e esenţa târgului de Crăciun, faptul că ai o masă mare oameni care vin sub acelaşi brand şi care trebuie să se unească prin ceva. În primul an am venit cu un familion de surprize, în al doilea an am venit cu «uneşte oamenii, uneşte familionul». Era despre unirea rădăcinilor oamenilor care fac parte din acest familion. Ce o să se întâmple mai departe este că următorii trei ani o să aibă tot declinări ale acestei familii. Anul acesta o să vorbim despre jocuri. O să luăm familia şi o să o punem în mijlocul Pieţei Unirii şi o s-o rugăm să se joace”, spune Alexandra.

„Nu poţi face Instagram dacă nu eşti autentic. Autentic înseamnă, dacă eşti companie, la valorile companiei, dacă eşti persoană, la valorile tale. Conturile de instagram ar trebui să aibă o doză mare de autenticitate. Dacă eşti un om nasol în realitate, la fel va fi şi contul tău de Instagram. Nu a zis-o nimeni până acum, dar eu aşa cred. Mi-ar plăcea să vă gândiţi unde vreţi să ducă conturile astea, adică ce înseamnă contul peste 5 ani, ce înseamnă contul acesta pe termen mediu şi lung. Gândiţi-vă la obiectivele voastre”, mai spune tânăra.

Sandra Bendre a povestit cum a început povestea care a făcut-o unul dintre cei mai de succes instragrammeri din România.

“Sunt în domeniul acesta de 7 ani. Postam ţinute pe site-uri din străinătate de street style, site-uri care la noi nu existau atunci. Pe blog au început să vină şi primele colaborări. Dacă lumea întreabă şi e curioasă să vadă mai multe fotografii şi e curioasă am zis să îmi fac un blog. Aşa a apărut blogul meu. După 8 luni de blog mi-am făcut Facebook să fiu în pas cu lumea. Apoi a apărut Instagram. Cum am ajuns pe Instagram? Urmăream foarte multe conturi din străinătate. La început, pentru mine, Instagramul era ca o revistă de artă. Mai demult, Instagram era o platformă unde se postau fotografii nişate, nu era atât de personal. Acum 7 ani nici nu exista ideea să faci bani din Instagram. Erau cei mari, dar nu era atât de multă nebunie. Trebuie să munceşti. Ce poţi face tu ca să fii plătit?”, spune Sandra.

Tânără spune că nu are o echipă în spate care să o ajute cu pozele, cele mai multe fiind făcute chiar de ea.

“Nu mi-am făcut niciun plan, nu mi-am imaginat că voi avea un cont urmărit de atâtea persoane (...) Tot ce se vede pe Instagram necesită 2-3-4 zile de muncă. Nu am avut niciodată o echipă şi nu am nici acum o echipă, pozele pe care le vedeţi, foarte multe dintre ele, sunt făcute de mine cu trepiedul. Cred foarte tare că atunci când vreţi un content de calitate, trebuie să găsiţi persoana care să faceţi contactul acela, să vă simţiţi foarte confortabil în prezenţa fotografului sau persoanei care face poza. Colaborez şi cu fotografi, dar i-am ales în funcţie de cum am rezonat cu ei. Nu-mi place să mi se facă poze. Mă enervează la culme”, mai spune Sandra Bendre.

Sandra îi sfătuieşte pe cei care nu-şi găsesc inspiraţia pe Instagram să călătorească cât mai mult.

“Sfatul meu este să călătoriţi dacă nu vă găsiţi inspiraţia. Nu trebuie să aveţi o căruţă de bani. Puteţi ieşi în Cluj, în oraşul în care locuiţi, să exploraţi locuri noi, să staţi pur şi simplu să admiraţi şi să lăsaţi telefonul din mână. Pare că stau mult pe Instagram, dar nu stau aşa mult cum pare. Îmi fac treaba, dar am momente în care mă relaxez”, a mai spus aceasta.

Ce spune Bendre despre subiectele controversate şi răutăţile din mediul online?

“Eu cred doar în creştere organică pe Instagram. Poate pe termen scurt funcţionează să îţi creşti rapid numărul de urmăritori, dar aia nu e o comunitate care să rămână acolo în timp. Comunitatea pe care ţi-o creşti organic e comunitatea care rămâne acolo cu tine. Concursurile şi fidelizările sunt importante, ajută, dar nu cred că e o strategie pe termen lung. Cred că mai bine ai alege să îţi fidelizezi cititorii care îşi lasă comentarii cel mai des (...) Nu pot să vorbesc despre un subiect pe care nu îl stăpânesc. Pentru mine e irelevant să abordez un subiect dacă habar nu am ce se întâmplă. Nu te apuci să vorbeşti despre un subiect controversat doar pentru că e controversat. Atunci când primesc un comentariu mai răutăcios, întotdeauna fac haz de necaz. La început mă enervam. Acum, am înţeles că e perfect normal ca oamenii să aibă păreri diferite, e perfect normal ca oamenii să nu te placă. Nu e cel mai important lucru să te placă toată lumea. Stilul tău e cartea ta de vizită. E adevărat că stilul ţi-l educi şi îl dobândeşti în timp. E ok să testezi, dar e important să-ţi găseşti nişa ta, stilul tău, pentru că în timp asta va fi cartea ta de vizită. Cel mai important e să fii sincer cu voi, cu comunitatea voastră, nu încercaţi să promovaţi ceva care nu vă reprezintă. Nu va aduce nimic bun”, a încheiat Sandra.

Cea de-a VIII-a ediție World of Instagram – From Basics to Mastery a avut loc, joi, 30 mai, la ClujHub.