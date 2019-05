Festival de 1 Iunie în Parcul Central: Hai-Hui printre povești

Cei mici sunt așteptați în 1 și 2 iunie în Parcul Central cu spectacole de teatru, dans, muzică, ateliere de creațieWondePuck, o prezentare de modă pentru copii, precum și activități și demonstrații sportive, în cadrul festivalului Hai-Hui printre povești, căruia i se alătură Crosul

Copiilor și Zumbathonul (eveniment caritabil We are One).

La Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central, pe tot parcursul evenimentului, micii spectatori clujeni pot admira pe îndelete păpuși și decoruri din spectacolele lor preferate de la Teatrul Puck. Expoziția „Hai Hui printre păpuși” poate fi vizitată între orele 10 și 20.

Ziua de sâmbătă, 1 Iunie, începe cu Crosul Copiilor-Proiectul Stil de viață sănătos pentru o copilărie sănătoasă (organizat de Societatea Română de Pediatrie Socială). Startul se va da la ora 10 din zona Teatrului Maghiar, iar concursul se va desfășura pe aleile Parcului Central.

Seria de spectacole din prima zi de festival începe la ora 10 cu Aventurile lui Paprikajancsi( în limba maghiară), susținut de artiștii de la Teatrul de Păpuși Puck.

Este un spectacol inspirat din povești tradiționale maghiare, a cărui premieră a avut loc în urmă cu un an, la aniversarea a 68 de ani de la înființarea Teatrului de Păpuși „Puck”. Dramatizarea este semnată de Demeter Ferencz, iar regia de Vadas László. Eroul Paprikajancsi e faimos pentru curajul, îndemânarea și istețimea lui, avantaje cu care ajunge să îl învingă chiar și pe Diavol. E un personaj foarte popular, asemenea lui Vitez Laszlo, iar în acest spectacol are de-a face cu o provocare nemaiauzită: să comunice cu ipostazele complexe ale Femeii din Secuime, un alt personaj al piesei, cu limbajul ei aparte. Este prin excelență un spectacol de bâlci, cu aventură și umor. Cei doi actori din distribuție (György László și Giriti Réka) interpretează peste 10 roluri. Păpușile au fost realizate de György László și Szabó Tünde.

De la ora 11 va avea loc o demonstrație a juniorilor de la echipa de baschet U BT Cluj.

Tot de la 11 are loc și festivitatea de premiere a Crosului Copiilor. De la ora 11.30, Centrul Miraveli Education prezintă spectacolul Trolii. Elevii Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca vor interpreta de la ora 12 momentul Colaj – Cum prind viață poveștile.

Între orele 13 și 15 este programat momentul Zumbathon – Eveniment Caritabil We Are One-Luptăm pentru Viață, organizat de Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru împreună cu instructorii Zumba Fitness din Cluj.

Vor urma apoi pe scenă, de la ora 15, elevii din Grupul Octavian Stroia (de la secția de Teatru a Liceului de Coregrafie din Cluj-Napoca), prezentând un spectacol muzical.

Urmează, de la ora 16, momente de dans modern, dans contemporan, dar și de muzică ușoară și de chitară, susținută de cei de la Palatul Copiilor din Cluj. Tot de aici sunt și micuții care vor face de la ora 17 demonstrații de karate și gimnastică ritmică, precum și cei de la Cercul de teatru de păpuși al instituției, care vor prezenta de la 17.30 spectacolul Întâmplări hazlii din viața de zi cu zi.

De la ora 19 este programat spectacolul Fata babei și fata moșului (în limba română), al Teatrului „Puck". Ziua se va încheia cu concertul Voltaj Academy, programat pentru ora 20.

Programul zilei de sâmbătă cuprinde și atelierul de confecționare păpuși și cadouri susținut de Ideea Cadou între orele 10 și 19. În același interval orar vor avea loc și Atelierele ELF (susținut de Școala Elf), Atelierele roata olarului/pictură pe ceramică și cele de împletit, de cusut, de țesut, de tricotat, de pielărie și confecționare păpuși și de prelucrat lemn și mărgele ale Asociației Meșterii Populari Clujeni, precum și Atelierul de jocuri de societate al magazinului Oxygame.

De la 12.30 este programată în Parcul Central o paradă a modei cu articole pentru copii: Copiii de laCITY kids Agency prezinta colecția de la Active Kids.

De la 14 și până la 17 este programat un Atelier de construcţie - Casa Căşilor (Asociaţia Căşi Sociale, ACUM!)

De asemenea, între orele 11-12 și 15-16 vor avea loc Atelierele Asociației Simeon (Tünde Szabó). De la 13 la 14, cei mici pot participa la Atelierul de teatru tip Kamishibai: Lecturare de povești pentru cei mici Cufărul cu povești, al Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj-Napoca. Instituția va mai susține în intervalul orar 17-18 Atelierul de desenat/colorat eroii preferați din cărți, expoziție pe sfoară cu lucrările celor mici Tu ești eroul meu.

Cea de-a doua zi de festival, mai exact duminică, 2 iunie, începe cu spectacolul Capra cu trei iezi (în limba română), prezentat de artiștii Teatrului Puck de la ora 11. De la ora 16 sunt programate momente de teatru, dans contemporan, muzică vocal-instrumentală și dans popular susținut de micii artiști de la Palatul Copiilor din Cluj. De la ora 18, cei de la Școala Elf vor interpreta momentul muzical Hai-Hui printre cântecele copilăriei, urmat de un joc popular românesc susținut de la 19.30 de Ansamblul folcloric Jucăușii de pe Someș. În plus, pe tot parcursul zilei de festival, participanții pot lua parte la atelierele care continuă la fel ca în programul de sâmbătă.

Festivalul Hai Hui printre povești se desfășoară în zona Casinoului din Parcul Central.

Accesul este gratuit la toate activitățile.Proiect este realizat de către Asociația Prietenii lui Puck, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Consiliului Județean Cluj și Teatrului de Păpuși Puck din Cluj-Napoca.