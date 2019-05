Clujenii luptă pe cont propriu împotriva gunoaielor: „Vă învit să faceți și voi la fel!”

La doar câteva zile după ce o femeie a hotărât să pună piciorul în prag celor care aruncă gunoaiele în locuri neamenajate fără un pic de rușine, un alt cetățean îi urmează exemplul. După ce a identificat o rampă de gunoi clandestină, a decis să găsească făptașul, care a fost dat în judecată.

„Revin cu acest caz din județul Cluj. Am scotocit prin gunoaie, am identificat pliante cu nume și adresă și am contactat proprietarul. Proprietarul a contactat firma care a făcut deversarea și, în câteva ore, locul a fost curățat. Apoi i-a dat in judecată. Vă invit să faceți și voi la fel. Dacă îi vedeți pe ei, gunoaiele care aruncă gunoaie, nu plecați până nu le încarcă înapoi în mașină! Filmați-i, chemați poliția, sesizați organele competente!”, mărturisește Raul Ionuț.

„Probabil e mai ușor să arunci gunoiul prin păduri și în zone limitrofe, decât să duci la rampă, unde trebuie să plătești. Anul trecut am identificat 650 de rampe și pe proprietarii acestora. Avem o problemă de educație!”, declara, la mijlocul lunii martie, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.