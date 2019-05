Mărturii INCREDIBILE de la o secție de votare din Florești: „Era un magazin dezafectat”

Irina, o tânără care a stat 24 de ore într-o secție de votare din Florești a povestit pe rețelele de socializare prin ce a fost nevoită să treacă. Ea povestește că secția de votare a fost amenajată într-un fost magazin dezafectat, cu prea puține scaune pentru delegați, cu probleme la toaletă.

„Sâmbătă, 25 mai, ajungem la ora 18 să luăm secția în primire. Secția este, de fapt, un magazin Camera unică are cam 50 de metri pătrați. Cu toate că spațiul este unic și mic, acolo sunt repartizate două secții. Scaunele nu sunt suficiente. Mai avem și câte o băncuță de lemn. Toaleta nu are lumină și wc-ul nu are de unde să tragi apa. Trebuie să bagi mâna în rezervorul de apă și să tragi de acolo de o clapetă”, își începe tânăra povestea.

În aceeași seară, Horia Șulea a trecut pe acolo, iar Irina l-a confruntat cu privire la condițiile indecente în care trebuiau să își petreacă o zi întreagă. Replica pe care primarul i-a dat-o a fost de-a dreptul halucinantă.

„Primarul vine în inspecție. Îi comunic părerea mea despre un astfel de spațiu. Răspunsul haluncinant este: am ales locul ăsta ca să șitiți și voi ăștia mai tineri ce înseamnă să suferi, că eu am suferit înainte de ’89. Apoi îmi zice că dacă nu îmi place, să nu mai fiu la anul în Florești”, relatează femeia.

A doua zi, ziua votării, oamenii au fost nevoiți să stea afară la coadă, în soare și ulterior în ploaie, să-și aștepte rândul la vot. Surpriza pentru toți cei prezenți la secția de votare a venit imediat după ploaie, când canalizarea a refulat.

„Magazinul are o canalizare exact la intrare și brusc aceasta refulează. Oamenii sunt nevoiți să treacă prin acea apă ca să intre în magazin pentru vot. Mirosul este năucitor. Nici nu vreau să mă gândesc câte riscuri de sănătate publică sunt adunate la un loc. Într-un final apare vidanja. Rămânem doar cu mirosul și soarele”, povestește floreșteanca.