Traficul auto îmi sufocă orașul

Deputatul clujean Adrian Dohtaru, într-o postare făcută în această dimineață pe Facebook, a afirmat că drumul spre grădinița de cartier la care își duce copilul a devenit în ultimii 5 ani un adevărat Calvar. Dohotaru susține că este nevoit să facă salom atât printre mașinile parcate pe trotuar cât și printre cele aflate în trafic.

"Aglomerația asta nu exista pe Mehedinți acum 5 ani. Ne poluăm copiii, ne distrugem sănătatea, ne ferim de spațiul public ca să nu intre mașina în noi, în loc să-l ocupăm. Pentru noi, drumul spre grădi pe jos e slalom printre mașini, parcate pe trotuare, aflate pe stradă, când am putea face coridoare pietonale existente acum în zona La Terenuri, dar neamenajate. În SUA s-a făcut un studiu care arată că distanța parcursă pe jos de copii în cartier s-a diminuat de zece ori între 1970 și 2010. Și asta în condițiile în care deja aveau multe mașini, pe când noi nu. Facem pariu că la noi s-a diminuat de 100 de ori?! Țin minte că în comunism jucam mâță lungă, cu creta. Ne împărțeam în două echipe, noi, ăștia micii, cu un an sau doi mai mari decat Mateiul meu de patru ani, ne lipeam de băieții mai mari. Apoi, trasam cu creta pe unde mergem. De lângă blocurile de lângă Fabrica de Pensule, unde stăteam, ajungeam până în Piața Mărăști, alteori până la Clujana ori Record. Mergeam km întregi de unii singuri, ceilalți copii după noi. Nici nu știm ce libertate am pierdut! Ne uităm constant după copii să nu îi calce cineva într-o mașină când ei ar trebui să zburde autonomi și nepăsători. Nu ei trebuie să fie atenți, 'Ai grijă, Matei!', 'Uită-te la mașină', 'Nu treci strada, mă aștepți să te iau de mână', ci noi trebuie să fim atenți ce lume de criminali le construim. Și, da, suntem criminali în designul orașelor, atâta timp cât mașinile ucid mai mulți oameni decât toate razboaiele, toți teroriștii, toate sinuciderile din ultimii ani. Și asta fără uciderile generate de noxe. Suntem pacifiști, dar suntem puțini, și folosim un limbaj convențional, legat de spațiul public, pe când noi ar trebui să pedepsim o crimă, de la cea urbanistică a designului orașelor și a politicilor publice care ne distrug sănătatea fizică și ne generează stres psihic continuu, la uciderea în efigie, simbolică, a mobilității noastre și a copiilor noștri, a libertății noastre de mișcare, a dreptului nostru la un mediu curat", a susținut Adrian Dohotaru în postarea sa de pe Facebook.