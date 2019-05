„Uzina Filmelor de Amatori”, proiect inedit în cadrul TIFF

Un spațiu pentru amatorii de film

Spațiul amenajat de la zero cuprinde 15 decoruri, echipament complet pentru filmare, montaj, sunet și proiecție.

„Ghidul dumneavoastră, în exclusivitate, va fi chiar creatorul Uzinei Filmelor de Amatori – faimosul regizor, scenarist si pruducator francez Michel Gondry (Oscar 2005 pentru Cel mai bun scenariu original Eternal Sunshine of the Spotless Mind). Creatorul proiectului-gigant prezentat deja la Cannes, Tokyo, Frankfurt, Casablanca, Moscova si în alte mari capitale ale lumii vine pentru prima dată în Romania”, transmit organizatorii TIFF.

100% Michel Gondry la TIFF 2019

La cea de-a 18-a ediție, TIFF dedică o retrospectivă completă regizorului, scenaristului și producătorului francez Michel Gondry. Premiat cu un Oscar în 2005, pentru scenariul original al filmului Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), realizat alături de Charlie Kaufman și Pierre Bismuth, Gondry este cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru inovațiile stilistice care au revoluționat cinematografia contemporană. Tehnica, experimentul, instalaţia (în înţelesul artistic al cuvântului) sunt elemente foarte importante pentru regizorul francez, al cărui stil unic și foarte inventiv, copilăros și deopotrivă sofisticat, cucerește de fiecare dată publicul. Este recunoscut în industrie pentru soluțiile sale creative și pentru tehnicile inedite la care apelează pentru a crea efecte vizuale handmade, printre inovațiile stilistice care se leagă de numele lui numărându-se și efectul bullet time, atât de spectaculos rafinat de autorii trilogiei Matrix.

Cariera sa a debutat pe vremea când studia artele vizuale și activa ca toboșar într-o formație pop, pentru care a realizat primele sale videoclipuri. În scurt timp, Gondry a ajuns să semneze clipuri pentru Björk, The Rolling Stones, Massive Attack, Radiohead, Beck, The Chemical Brothers, Daft Punk și mulți alții, iar în scurt timp a intrat în atenția Hollywood-ului. În 2001 se lansa la Cannes comedia Human Nature, debutul său regizoral (inclus în competiția primei ediții de TIFF, în 2002), iar în 2005, cineastul se afla pe lista câștigătorilor la Oscar, cu povestea de dragoste metafizică din Eternal Sunshine of the Spotless Mind, în care Jim Carrey și Kate Winslet, nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol principal, intră în pielea unor foști iubiți care decid să-și șteargă din minte, printr-o procedură medicală, orice amintire legată de relația lor.

Explicație foto: Regizorul, scenaristul și producătorul francez Michel Gondry

Explicație foto2: Secvneță din filmul Eternal Sunshine of the Spotless Mind