Continuă distrugerea poligonului din Florești. Primarul Horia Șulea face pe mutul

Fostul poligon al armatei de pe strada Tăuți, aflat în proprietatea domeniului public al Primăriei Florești, a devenit o rampă clandestină de gunoi pentru dezvoltatorii imobiliari. Primarul Horia Șulea refuză dialogul cu presa în timp ce pe spațiul verde sunt depozitate zilnic zeci de tone de pământ argilos.

Câțiva locuitori ai comunei Florești reclamă faptul că pe terenul fostului poligon de pe strada Tăuți spațiul verede se reduce simțitor ca urmare a depozitării, de către un dezvoltator imobiliar, a zeci de camioane cu pământ rezultat din săpăturile la fundația unui viitor bloc. Mai multe imagini cu basculantele ce descarcă pământul argilos pe iarbă au fost postate internet.

“Așa se amenajează parc în poligon. Cu pământ argilos de la constructori privați. Asta este atenția acordată cetățenilor din Florești. Într-o comună europeană nu ar trebui să se întample asta. Într-o comună europeană cetățeanul e protejat și consultat. Într-o comună europeană se pune panou de șantier. Într-o comună europeană nu depozitezi pur și simplu mii de tone de pământ lângă geamul oamenilor. Să mai spun că au așteptat doar să treacă alegerile.... Floreștiul e doar comuna dezvoltatorilor imobiliari. Protejați de primărie și poliția locală. Îți plângi în pumni de neputință și te gândești dacă trebuie să pleci din comuna asta uitată de Dumnezeu”, a fost comentariul ce a însoțit imaginile postate pe Facebook.

“Se înaintează cu pași repezi în Proiectul Fostului Poligon. Proiectul Fostului Poligon…După ce se mai zvântă terenul vom deschide legatură SubCetate 1 – SubCetate2. Deocamdată la nivel de drum temporar (piatră spartă, macadam). Se vor realiza și o serie de rigole temporare. Săptamâna viitoare vom solicita votul Deliberativului local pentru o serie de acte, avize, indicatori referitori la Proiect: Parc de Joacă pentru Copii, Parcaje, Ansamblu Casă de Cultură, adică Sala de Spectacole, Sală de Sport, Parc polisportiv cu pistă de biciclete, pistă de alergare, terenuri de baschet, terenuri de volei, terenuri de tenis, terenuri de badminton. În prima etapă se va realiza Parcul de joacă și Ansamblul Casa de Cultură. Parcul de joacă chiar în primul semestru al acestui an. Din păcate, birocrația excesivă, centralizarea sufocantă și nesimțirea, indolența și nepăsarea unor reprezentanți ai unor institutii naționale (de la ministere, la agentiile lui pește prăjit) pun piedici grave proiectelor de investiții publice. Am ajuns să cerem negații de avize. Adică aviz că nu e nevoie de aviz ! Acte ce se eliberează de instituție a statului către altă instituție a statului, primărie în speță, în timp infinit, stabilit de interese politice sau bunul plac al unor funcționari. O investiție a ajuns să aibă partea de santier, de executie efectiva, doar 30%-40% din perioada totală de implementare a proiectului. Restul e hârțogărie, birocrație și lupta surda pentru avize si negatii de avize….”, scria Horia Șulea pe Facebook, în aprilie 2018.

În anul 2017 pe terenul din poligon, cu acceptul reprezentanților primăriei, a fost depozitat molozul rezultat în urma lucrărilor de asfaltare a străzii Sub Cetate. În 2018, pe o suprafață considerabilă din poligon, au fost împrăștiate zeci de tone de pietriș. În 2019 pe jumătate din suprafața terenului de 8 hectare este acoperită de pământ în vederea atingerii cotei zero. Cel mai probabil că, în opinia specialiștilor administrației Șulea, cota zero reprezintă de fapt vârful deaului din spatele poligonului pentru că altfel nu se explică de ce este permisă umplerea poligonului cu pământ argilos. Un lucru este sigur și anume că, până când vor demara lucrările promise în urmă cu un an, floreștenii vor avea mult de așteptat.