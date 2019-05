S-a împușcat în cap într-un poligon din Florești

“În jurul orei 18:35, am fost sesizați prin 112, despre faptul că în localitatea Florești, în incinta unui complex comercial, într-un poligon de tragere privat, amplasat subteran, o persoană are o plagă în zona capului, produsă prin împușcare. Bărbatul are 41 de ani. La fața locului se află polițiști pentru lămurirea tuturor aspectelor”, transmite IPJ Cluj.