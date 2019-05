Cea de XVI-a ediție a festivalului Galactoria începe luni!

La cea de-a XVI-a ediţie a festivalului, absolvenţii își propun să aducă în atenţia dumneavoastră principalele producţii ale secţiilor de Actorie, Regie și Teatrologie (de la ambele linii de studiu: română şi maghiară), producţii care, anul acesta, se vor desfășura sub tema BazArt.

În următoarele câteva zile se va desfășura Galactoria, la care sunt așteptate nume mari ale teatrului românesc, pentru a putea vedea cum au evoluat studenții în cei trei ani de facultate. Galactoria nu este un festival mare, însă este unul plin de suflet, pe care studenții îl pregătesc de la zero, ocupându-se de el în cele mai mici detalii. Timp de un an de zile, viitorii actori au adunat donații pentru a putea realiza acest eveniment care durează zece zile și care înglobează numeroase spectacole inedite, la care ei au lucrat în toți acești ani de facultate.

Evenimentul este unic în spațiul universitar românesc și le oferă absolvenților perspective pentru viitoarele lor cariere. Galactoria pune față în față viitorii actori și regizori cu potenţialii angajatori: directori de teatre, directori de case de producţie, regizori, critici, etc.

Bazarul artei

Tema aleasă pentru ediţia din acest an, a XVI-a, este BazArt.

„Un bazar artistic cu caracteristicile lui tradiţionale (punem la dispoziţia oricărui doritor produse artistice teatrale variate, diferenţiate de specificitatea fiecărui student), dar reactualizat de noua generaţie, flexibilă, disponibilă şi să primească şi să ofere. Bazarul devine astfel un spaţiu liber, viu colorat, aglomerat, în care fiecare îşi poate găsi ceva pe placul lui”, transmit organizatorii.

Spectacole pentru toate gusturile

De la an la an, festivalul a crescut, s-a îmbogățit, iar în perioada 27 mai – 5 iunie, generația care finalizează studiile în acest an vor pune în scenă peste 20 de spectacole și concerte. Sunt 10 zile pline atât pentru ei, cât și pentru apropiații lor, care vor alerga de la un spectacol la altul, ca într-un maraton.

Pentru cei care doresc să se relaxeze și să râdă în hohote, absolvenții au pregătit două spectacole Commedia dell’Arte, „Și poțiunea...?” și „Talpa lui Venus”. Măștile carnavalului venețian vor fi prezente pe scena clujeană, cu glume inedite, gândite chiar de studenți, care ilustrează intrigi încă actuale. De asemenea, pentru cei care sunt mai serioși, pasionați de realismul psihologic, sunt spectacole precum „Camera” de Harold Pinter, „Chelnerul Mut” sau „Almost maine”, piese care îți dau de gândit multă vreme după aplauze. Chiar și viața artiștilor de circ cu bune, cu rele, cu iubiri și dezamăgiri este ilustrată în cadrul spectacolului „Cel”, în regia lui Radu Tudosie.

Desigur, acestea sunt doar câteva exemple, BazArtul fiind mult mai variat. De asemenea, serile festivalului se încheie cu concerte și petreceri.

Scurt istoric

Proiect iniţiat în anul 2004 din necesitatea de a răspunde realităţii tot mai dure de pe piaţa locurilor de muncă din domeniul artistic și de a oferi o șansă de angajare tinerilor absolvenţi, este totodată și un moment de sărbătoare pentru noi, de celebrare a finalizării studiilor într-una din cele mai apreciate facultăţi de profil din România.Festivalul nostru își propune în același timp să se instituie ca un for de dezbatere publică serioasă privind mediul artistic, în general, și cel teatral, în special.