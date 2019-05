10 zile și peste 20 de spectacole la Galactoria. Un festival conceput din prea multă grijă și dragoste pentru studenți

Istoria festivalului este una interesantă, fiindcă acesta a apărut ca o metodă de „protecție” pentru viitorii actori care se lovesc de problema găsirii unui loc de muncă în România.

În aceste zile, absolvenții Facultății de Teatru și Film din Cluj-Napoca se ocupă de ultimele pregătiri pentru Festivalul „Galactoria”, la care sunt așteptate nume mari ale teatrului românesc, pentru a putea vedea cum au evoluat studenții în cei trei ani de facultate. Galactoria nu este un festival mare, însă este unul plin de suflet, pe care studenții îl pregătesc de la zero, ocupându-se de el în cele mai mici detalii. Timp de un an de zile, viitorii actori au adunat donații pentru a putea realiza acest eveniment care durează zece zile și care înglobează numeroase spectacole inedite, la care ei au lucrat în toți acești ani de facultate.

Galactoria reprezintă o cale de a face legături într-o țară în care cultura este asuprită și în care, în acest an, pentru cultură s-a alocat un buget de 0.09% din PIB.

Nașterea Galactoriei

Prima ediție a festivalului a avut loc în anul 2004, la inițiativa profesorului universitar Miklós Bács, din dorința de a-i ajuta pe absolvenți să își găsească mai ușor un loc de muncă.

„Galactoria a pornit cu generația care a absolvit în 2004. A pornit de la faptul că generația pe care o pregătisem anterior s-a cam pierdut. Au găsit foarte greu de lucru și atunci, patru ani mai târziu, am încercat pentru prima dată să facem un fel de mic festival, căruia i-am dat numele de Galactoria”, își amintește Miklós Bács.

Numele a apărut de la „Gala Actorilor”, însă era o problemă. Semăna teribil cu „galactoree”, care este o „secreție continuă de lapte în timpul sau după încetarea alăptării”. Totuși, Bács a văzut o simbolistică aparte în această asemănare, așa că a păstrat numele, pe care ulterior l-a transformat în marcă înregistrată.

„Am avut o secundă de îndoială în ceea ce privește denumirea festivalului, dar coincidențele erau prea evidente. Am avut impresia că și soarta a ales acest nume! Cred și acum că Galactoria este un fel de prea multă, prea abundentă grijă față de tinerii noștri colegi. Totuși..., rezultatele acestei prea griji, merită tot efortul.”, a explicat profesorul.

Astfel, așa a ajuns Galactoria să fie organizată în anul 2004, cu toate spectacolele-examene pe care le-au avut promoția din acel an, iar o mare parte din spectacolele absolvenților au fost jucate în Teatrul Național. La festival au participat nume sonore din viața culturală a României, printre care și dramaturgul Matei Vișniec, care a văzut pus în scenă unul dintre textele dramatice pe care le-a semnat.

O șansă pentru artiști

Astfel, directori de teatru, regizori și dramaturgi au participat la prima ediție din Galactoria și au fost puși față în față cu absolvenții, să-i cunoască, să le poată admira talentul, să îi țină măcar minte pe viitor.

„Evident, scopul meu central era de a facilita cumva întâlnirea dintre ei și cei care îi pot angaja. Chiar țin minte că la prima ediție am organizat o masă rotundă, un fel de “târg de actori”, în care i-am așezat pe absolvenți față în față cu directorii. Rezultatul a fost unul neașteptat de bun. Marea majoritate a lor au reușit să semneze primul lor contract cu o instituție de stat profesionistă.

Galactoria reprezintă o reală șansă pentru absolvenții noștri, o șansă care necesită însă un efort conjugat. Nu ajunge numai voința și dorința organizatorilor. E nevoie de un sprijin mai larg și mai consistent atât din partea autorităților locale, cât și din partea conducerii Universității. Și aici mă refer în primul rând la bugetul alocat, care de multe ori a fost aproape inexistent.” a adăugat Miklós Bács.

Galactoria la cea de-a XVI-a ediție

De la an la an, festivalul a crescut, s-a îmbogățit, iar în perioada 27 mai – 5 iunie, generația care finalizează studiile în acest an vor pune în scenă peste 20 de spectacole și concerte. Sunt 10 zile pline atât pentru ei, cât și pentru apropiații lor, care vor alerga de la un spectacol la altul, ca într-un maraton. Programul spectacolelor poate fi consultat pe pagina de Facebook Galactoria.