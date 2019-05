Pasagerul cu numărul 1 milion de pe Aeroportul Cluj este din Satu Mare și lucrează în Londra

Pasagerul cu numărul 1.000.000 a fost transportat de către operatorul aerian Ryanair pe zborul Cluj- Londra Southend.

Norocosul pasager a fost premiat de directorul Aeroportului Internaţional Cluj David Ciceo.

Pasagerul 1.000.000 este Carmen Bolba din Satu Mare, dar care trăieşte de 5 ani în Londra. Aceasta a primit din partea Ryanair un bilet dus-întors Cluj- Londra Southend, iar din partea aeroportului un album aniversar “100 de ani de activitate”.

“O să mai zbor în continuare. Am mai zburat de pe Cluj, nu e prima dată. Eu sunt ardeleancă, soțul meu oltean și ne-am decis să zburăm pe Cluj. Eu sunt din Satu Mare, el e din Vâlcea. Locuim de 5 ani în Londra, Anglia. Am mari emoții. M-au sunat să mă anunțe în prealabil că sunt pasagerul un milion și am zis că nu cred așa ceva. Nu mă așteptam chiar eu să câștig din atâtea persoane. Când am urcat în avion, mi s-a mai spus încă o dată”, a spus Carmen Bolba.

Reamintim că anul trecut, pasagerul un milion a fost o tânără tot din Satu Mare.

Cu această ocazie, directorul Aeroportului Internaţional Cluj, David Ciceo, a declarat că va continua dezvoltarea infrastructurii pentru atingerea pragului de 7 milioane de pasageri.

“Avem un plan de dezvoltare pentru 7 milioane de pasageri, avem un plan să investim în următorii 15 ani aproximativ 200 de milioane de euro, din acești bani aproximativ 70 de milioane de euro dorim să îi obținem din fonduri europene nerambursabile. În ce ce privește dezvoltarea Aeroportului, am avut un sprijin deosebit din partea Consiliului Județean, consilierii județeni au fost de acord cu alocarea unor sume importante, astfel încât în ultimii ani nu a mai fost nevoie să primim subvenții de la Consiliul Județean. În 2018, Aeroportul a avut un profit de aproximativ 4 milioane de euro. În prezent, avem zboruri către 22 de țări. 80% din traficul nostru este internațional”, a spus Ciceo.

Aeroportul Internațional Cluj a reușit, de la an la an, să aniverseze mai repede un milion de pasageri.

“Mulți își mai amintesc începuturile traficului internațional pe Aeroportul Cluj. Nimeni nu dădea șanse Aeroportului. Aveam două zboruri Cluj-București. Dacă în 1996 am avut 32.000 de pasageri și doar speranțe, iată că ne apropiem de 3 milioane. Primul milion a fost aniversat în 20 decembrie 2010. Ulterior, datorită crizei economice, în 2012 a scăzut un pic traficul și am avut sub un milion. Avem o creștere de aproximativ 1%. Creșterea reală este mai mare întrucât anul trecut, până la jumătatea anului, Aeroportul Târgu Mureș a fost închis. Pe lângă această creștere de 1%, avem perspective foarte bune, mulțumim tuturor din perimetru. Noi suntem 350 de angajați ai aeroportului, dar în perimetru sunt 2.500, Romatsa, companii aeriene, companii de handling, SRI, Poliția de Frontieră, baruri, restaurante. Toate aceste firme și instituții au o contribuție importantă pentru servicii de calitate, în siguranță pentru pasageri și aeronave. Avem o perspectivă foarte bună de dezvoltare, anul acesta s-a potrivit să sărbătorim pasagerul un milion cu Ryanair, compania aeriană a intrat în acest an pe Aeroportul Cluj. Negociem de aproximativ 12 ani cu Ryanair. Este foatre greu să aducem o companie nouă, foarte greu să aducem o destinație nouă”, a mai spus directorul Aeroportului Cluj.

2010, anul în care Aeroportul Cluj a avut pentru prima dată un milion de pasageri

2010 – pasagerul 1 milion a fost sărbătorit în luna decembrie

2014 – pasagerul 1 milion a fost sărbătorit în luna noiembrie

2015 – pasagerul 1 milion a fost sărbătorit în luna septembrie

2016 – pasagerul 1 milion a fost sărbătorit în luna august

2017 - pasagerul 1 milion a fost sărbătorit în luna iunie

2017 – pasagerul 2 milioane a fost sărbătorit, în premieră, în luna septembrie

2018 - pasagerul 1 milion a fost sărbătorit în luna mai