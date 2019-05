Boc critică Guvernul înainte de alegeri:"Îţi rupi picioarele în curţile spitalelor pentru că Guvernul nu alocă bani"

Una dintre cele mai importante probleme dezbătute în ultimele luni este cea legată stare curţilor mai multor spitale din Cluj-Napoca care duc lipsă de finanţare din partea Guvernului de la Bucureşti. Curţile interioare arată ca după bombardament, iar Primăria Cluj-Napoca a alocat 3 milioane de euro pentru spitatele clujene, bani din care vor fi efectuate şi lucrări exterioare, nu doar cele pentru achiziţionare şi întreţinerea aparaturii.

Emanuel Ungureanu a adus în vedere problema curţilor spitalelor clujene luna trecută, iar Emil Boc i-a recomandat deputatului de la USR Cluj să meargă la Guvern şi să ceară bani pentru reparaţii. Edilul oraşului a declarat că situaţia este una de neacceptat în curţile spitalelor şi vor fi făcute investiţii masive în acest sens, dar nu din bani de la Guvern, ci din bugetul Primăriei Cluj-Napoca.

"Municipiul are în sub ordine un singur spital, cel de la Clujana. Municipalitatea, fără să aibă vreo obligaţie legală, investește 3 milioane de euro în alte spitale clujene pentru a ridica calitatea actului medical. Avem medici de excepție, spitale foarte bune și acelea au nevoie de sprijinul nostru, pentru că ajutorul de la Ministerul Sănătății nu este suficient. Și vă dau câteva anumite exemple. Sunt curți ale spitalelor, proprietate ale Ministerului Sănătății, unde efectiv îți rupi picioarele. Anul acesta, am luat decizia să punem noi bani, de la bugetul municipiului, în locul Guvernului pentru a asfalta câteva curți. Vă dau exemple de curți care nu sunt în subordinea municipalității clujene și nici a Consiliului Județean Cluj, pentru că și domnul Tișe va face alocări acolo unde se poate, precum Institutul de Gastroenterologie, Spitalul de Urgență pentru Copii – Pediatrie 4, Spitalul de Căi Ferate, Institutul Inimii, etc", a spus Emil Boc într-o discuţie avută la un post local de radio.