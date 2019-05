Lara Fabian, un nou concert la Cluj-Napoca

Lara Fabian se întoarce la Cluj-Napoca, în luna Ianuarie 2020, pentru un concert din cadrul turneului internațional 50 WORLD TOUR, prin care îndrăgita artistă celebrează alături de fani frumoasa vârstă de 50 de ani.

Turneul 50 WORLD TOUR care va începe la sfârșitul anului 2019 este special din trei puncte de vedere: artista împlinește 50 de ani, celebrează 30 de ani de carieră și lansaeză cel de al paisprezecelea album – Papillon. Piesele de pe noul album sunt definite de emoția și căldura hiturilor care au consacrat-o pe mult iubita artistă. În cadrul concertelor, Lara Fabian va interpreta atât melodiile noi, cât și piesele celebre precum “Je t’aime” și “Je suis malade”.

Lara Fabian va concerta la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în 14 Ianuarie 2020. Bilete early bird vor fi puse la vanzare pe www.eventim.ro, în 23 mai 2018.

Lara, pentru a cincea oară în România

Primul concert al Larei Fabian în România a fost în martie 2012, la Sala Palatului din București, fiind nevoie de două reprezentații pentru a putea acoperi cererea mare de bilete. A revenit doi ani mai tarziu, în octombrie 2014, tot în Capitala, iar concertul s-a desfășurat tot cu casa închisă. Așa că a decis sa se ”extinda” la Cluj-Napoca, acolo unde a susținut primul concert în 2016: pe 20 aprilie peste 4.000 de oameni au venit la Sala Polivalenta să o asculte pe cea care își numește fanii ”îngeri”. Lara Fabian este extrem de îndrăgită de români, așa că a revenit și în Martie 2018 cu două concerte la București și Cluj.

O cariera de poveste, începută cu…Moș Nicolae

Lara Fabian, sau Lara Crokaert pe numele său real, s-a născut pe 9 ianuarie 1970, in Etterbeek (Bruxelles – Belgia). În primii cinci ani din viata, ea a locuit în Sicilia, pentru ca în 1975 sa se reîntoarcă în tara natală.

Conturarea carierei sale a început în 1978, cand, de Mos Nicolae, a primit în dar de la parintii sai un pian. Odata ce acest vis al sau s-a implinit, Lara a început sa compuna primele sale melodii și sa participe la diferite concursuri de amatori. În 1986, ea a castigat concursul Le Tremplin de Bruxelles, competitie ce a dus la înregistrarea primului sau single, “L’Aziza”.

A dovedit lumii întregi că are o voce exceptională, prin interpretarea pieselor “Adagio” și “I Will Love Again” (numărul 1 în Bilboard). Melodii ca “I Am who I Am”, “Love By Grace” și “Quedate” se bucură de succes în Brazilia, Spania și Portugalia. Ea cânta de altfel în patru limbi: engleză, franceză, spaniolă și italiană.

