Anna Horvath DEMISIONEAZĂ din funcţia de consilier local. Fostul viceprimar al Clujului, condamnat la închisoare cu suspendare

Horvath Anna a declarat, miercuri, că în urma deciziei ÎCCJ va demisiona din funcţia de consilier local al municipiului Cluj-Napoca.

„ÎCCJ a pronunţat, miercuri, o sentinţă în cazul meu, de doi de închisoare cu suspendare pentru trafic de influenţă, aceasta fiind definitivă. Eu am învăţat, ca jurist, că sentinţele judecătoreşti definitive nu se comentează, ci sunt executate. Cu conştiinţa împăcată şi curată pot să spun că în cele 954 de zile am încercat cu toate posibilităţile legale să îmi dovedesc nevinovăţia, deşi, de multe ori, mi s-a părut ca o zbatere a celui care are mâinile şi picioarele legate şi este aruncat în apă. După motivarea sentinţei voi merge mai departe la CEDO. În urma sentinţei, îmi voi da demisia din funcţia de consilier local în Consiliul Local Cluj-Napoca, aceasta fiind o funcţie aleasă”, a spus Horvath.

Potrivit sentinţei ÎCCJ transmisă, miercuri, instanţa a achitat-o pe Horvath Anna pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani şi a menţinut-o pe cea de doi ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, cu interzicerea unor drepturi pe o durată de 2 ani.

„Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatei Horvath Anna, pe un termen de supraveghere de 4 ani, calculat începând cu data prezentei decizii. Obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”, se arată în documentul citat.

Instanţa a mai decis să impună fostului viceprimar să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

„Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Asociaţiei Filantropice Medical-Creştină Cluj sau Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare”, se subliniază în sentinţă.

De asemenea, ÎCCJ a decis în ceea ce îl priveşte pe omul de afaceri clujean Fodor Zsolt, inculpat, de asemenea, în dosarul lui Horvath Anna, să îl achite pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani, dar a menţinut pedeapsa de 1 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă.

UDMR consideră că sentinţa prin care fostul viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, Horvath Anna, a fost condamnat de ÎCCJ la doi ani de închisoare cu suspendare este nedreaptă şi neechitabilă.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, UDMR o va susţine pe Horvath Anna în căutarea dreptăţii pe plan internaţional.

Horvath Anna a fost condamnată, în martie 2018, de Curtea de Apel Cluj la 2 ani şi 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Ea a fost acuzată că în perioada februarie-mai 2016 şi-ar fi folosit influenţa pe lânga functionari publici din Primăria Cluj-Napoca pentru „urgentarea avizării unor proiecte imobiliare” în favoarea omului de afaceri Fodor Zsolt, şi ar fi cerut în schimb 60 de abonamente la doua festivaluri de muzică din Cluj-napoca pentru voluntarii care o sprijineau în campania electorală pentru alegerile locale din 2016.

În 10 octombrie 2016, procurorii au făcut percheziţii la Primăria Cluj-Napoca şi la domiciliul lui Horvath Anna, suspectând nereguli în finanţarea campaniei electorale pentru alegerile locale din iunie 2016.

În 13 octombrie, Horvath Anna a anunţat pe o reţea de socializare că îşi va lua concediu fără plată pe durata celor 60 de zile de control judiciar dispuse de DNA, considerând că ar fi incorect să obţină remuneraţie în condiţiile în care nu poate presta munca la care s-a angajat. Ea a demisionat ulterior din funcţie.

Horvath Anna a deţinut funcţia de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca din 2012.