Începe numărătoarea inversă pentru colectarea pe 4 fracţii. Clujenii, neinteresaţi de subiect, Primăria promite amenzi. Boc: "Game over"

Cei care se vor supune noilor reglementări vor plăti mai puțin, cei care poluează vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru deșeuri, avertizează Primăria municipiului Cluj-Napoca. Astfel, clujenii vor fi monitorizați prin saci cu cod de bare şi în culori diferite sau chei personalizate pentru accesul la punctele gospodăreşti.

„De la 1 iulie va fi obligatorie colectarea selectivă pe cele patru fracţii: hârtie, carton, plastic, metal şi sticlă plus fracţia umedă. Maşinile vor veni în zile diferite, vor fi daţi saci de culori diferite, iar punctele gospodăreşti care nu sunt îngropate vor fi amenajate şi dimensionate astfel încât să fie tomberoane de diferite culori pentru această colectare selectivă”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Viceprimarul Clujului spune că această obligaţie de colectare pe patru fracţii o vor avea şi cei care locuiesc în blocuri construite recent şi unde punctele gospodăreşti au fost amenajate de dezvoltatorii imobiliari.

“Cei care locuiesc la blocuri noi şi şi-au amenajat punctele gospodăreşti (a fost obligaţia asociaţiei de proprietari să le amenajeze sau a dezvoltatorului) trebuie să îşi facă şi ei aceste modificări. Pentru că noi avem undeva la 650 de puncte gospodăreşti la care se mai adaugă încă 300 care nu sunt pe domeniul public. Şi aceştia au obligaţia ca de la 1 iulie să facă colectarea selectivă pe patru fracţii. De asemenea, în zonele de case vor avea obligaţia să facă colectare selectivă pe patru fracţii în zile diferite, vom trimite informări în acest sens”, a mai spus Tarcea la o emisiune TV.

Clujenii, neinteresaţi de subiect

Tarcea spune că Primăria a trimis nu mai puţin de 50 de notificări la asociaţiile de proprietari pentru a participa la discuţii despre colectarea selectivă, dar la întâlnire s-a prezentat o singură persoană.

“Colegii mei fac deja întâlniri cu asociaţiile de proprietari, sunt notificaţi, dar, din păcate, există un apetit foarte, foarte redus ca să vină la aceste întâlniri. Am avut zile în care am făcut notificări la 50 de asociaţii de proprietari să vină să le spunem cum trebuie să fie făcută colectarea selectivă, care sunt sancţiunile şi cum se desfăşoară tot acest proces şi a venit o singură persoană de la 50 de asociaţii”, a mai spus viceprimarul.

Majorări de tarife şi/sau amenzi

“Vor fi maşini care vor ridica doar plasticul, doar hârtia. În aşa fel am făcut caietele de sarcini şi am avut discuţii cu operatorii astfel încât să poată asigura numărul de maşini ca să poată face această colectare selectivă. Această chestiune este obligatorie la nivelul întregii ţări. Noi o să o punem în aplicare. Ce trebuie să ştie clujenii? Dacă nu fac colectarea selectivă pe principiul că plăteşti cât produci, se va majora cu 25% tariful pe care vor trebui să îl plătească către operator plus componenta de amendă care poate să fie între 1.000 şi 2.500 de lei, pe o anumită componentă, sau dacă discutăm de partea cealaltă, de mediu, acolo amenzile pot fi mult mai mari”, mai spune Tarcea.

Potrivit acestuia, Primăria va trece la amenzi după data de 15 iulie.

“Se poate majora tariful de salubritate dacă nu-şi face această colectare selectivă. Dacă este obligatorie de la 1 iulie de asta facem aceste verificări. Nu o să aplicăm legea din data de 2 iulie. Dar, evident, după 15 zile după ce am intervenit va trebui să aplicăm legea pentru că avem nişte lucruri pe care trebuie să le implementăm şi nişte reguli pe care trebuie să le respectăm cu toţii. Cred că ar fi bine de acum să înceapă să facă colectarea selectivă pe cele două fracţii, fracţia umedă, coji, resturi de mâncare, iar hârtia, cartonul, plasticul, sticla, astăzi, trebuie să le pună împreună şi maşina vine în zile diferite. În acest moment, clujenii primesc saci transparenţi, mai ales cei care stau în zone de case. Cu siguranţă, că nu se întâmplă pe toate străzile din Cluj-Napoca şi mai avem de rezolvat nişte nuanţe, de aceea, am făcut şi acea aplicaţie prin care fiecare cetăţean poate vedea în fiecare moment unde este maşina de gunoi”, a mai spus acesta.

Se închid toate punctele gospodăreşti. Unde merge gunoiul?

“Vom închide toate punctele gospodăreşti, vom da chei tuturor asociaţiilor de proprietari ca să nu existe suspiciuni că a venit altcineva de la un alt bloc care nu a fost arondat acolo şi a aruncat mizeria neselectată într-un tomberon al unei asociaţii şi va trebui să plătească suplimentar. Fracţia umedă va merge la depozitul pe care Primăria îl are la Pata Rât, iar cele selectate, avem nişte contracte încheiate cu reciclatorul final care vor fi predate la reciclatorul final care va plăti firmei de salubritate sumele aferente pentru aceste deşeuri colectare selectiv”, mai spune Dan Tarcea.

“A crescut tariful, vorbim de un tarif de 9,88 de lei pentru fracţia umedă, iar fracţia uscată, cea reciclată, nu se plăteşte. Practic, dacă astăzi un cetăţean care locuieşte la casă a avut un container de 250 de litri în care le punea toate amestecate, din momentul în care va face colectarea selectivă acel container va fi pe jumătate sau numai pe un sfert, vă zic din proprie experinţă. Pentru resturile vegetale, dacă sunt produse în gospodărie, trebuie să sune la firmă să vină să le ridice. Dacă sunt pe domeniu public le ridică gratis, dacă sunt pe domeniu privat, le ridică contra cost şi este un alt tarif pentru resturile vegetale care sunt produse în gospodărie. Resturile vegetale nu se amestecă nici cu fracţia umedă, nici cu cea reciclabilă, la fel cum nu se amestecă nici resturile din contrucţii. Deşeurile rezultate din construcţii sunt o altă categorie care trebuie plătite separat. Firmele de salubritate au obligaţia să pună containere la dispoziţie”, a conchis viceprimarul.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca

„Va fi greu la început, va fi complicat, vor fi mulți oameni nemulțumit, amenzi, din nefericire, dar acesta este drumul! Clujul trebuie să fie un model pentru colectarea selectivă, pentru că are resursă umană capabilă să înțeleagă acest lucru. S-a terminat, e game over, nu mai este posibil să le adune în același loc!”