Tudor Giurgiu, președintele TIFF, experiență inedită la Cluj-Napoca cu Taxify: „În Ardeal nu-i stres, lumea se descurcă!”

„Cluj. Chem dimineața Bolt-ul (n.red. Taxify) să mă ia de acasă, vine, dar mașina are alt număr decât cel indicat în aplicație. Șoferul îmi explică imediat motivul: «pãi ce, sunt prost? Taximetriștii amu’ îs pe noi, m-am gândit că ăștia precis o să ne facă flagrant cu polițaii, că îs pe mână cu ei!» Nedumerit, întreb care-i faza și omul mi-a explicat în clar că au fost cazuri când șoferii de taxi au făcut comandă și destinația finală era taman în fața unui polițist sau direct la secție. „Io am vreo trei numere disponibile și noaptea trecută la 12 mi-am schimbat numărul în aplicație. De ce să mă f*** ei pe mine?». Am mai făcut un pic de politică, mi-a zis că o să meargă clar la vot. Tot azi am primit un e-newsletter de la Bolt care zicea că totul e ok, activitatea continuă, că «le vom oferi șoferilor parteneri sprijin financiar și juridic». În Ardeal nu-i stres, lumea se descurcă...”, a scris, pe Facebook, președintele TIFF.

Vă reamintim că, începând de joi, 16 mai, activitatea UBER şi Taxify ar fi fost restricţionată după intrarea în vigoare a „ordonanţei taximetriştilor”. La finalul lunii martie, Guvernul României a adoptat OUG pentru modificarea legii nr.38/2003 care reglementează transportul în regim de taxi şi închiriere. Cu toate acestea, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc a declarat că ordonanța prin care a fost modificată legea taximetriei NU interzice UBER și Bolt. Ba mai mult, acesta i-a îndemnat pe șoferii UBER să conteste amenzile, stârnind revolta taximetriștilor.

„Noi am dat o ordonanță care vine să combată pirateria. Dar eu știu că la UBER, când faci o comandă, se face plata online, se eliberează o dovadă că ai făcut plata online, deci nu sunt pirați, asta vă spun. Eu îi sfătuiesc pe șoferii care au luat amenzi să meargă să le conteste în instanță. Să știți că și eu am fost amendat de poliție și am contestat când am considera că mi s-a făcut o nedreptate”, a afirmat Răzvan Cuc, potrivit Digi 24.

Vă reamintim că, anul acesta, ediția cu numărul 18 a Festivalului Internațional de Film Transilvania de la Cluj-Napoca se desfășoară între 31 mai și 9 iunie. Printre invitații de marcă de la TIFF 2019 se numără și faimosul actor Nicolas Cage.