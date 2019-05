Sătulă de rampele clandestine, o clujeancă a luat atitudine: „Gunoaiele la gunoi!”

Aceasta mărturisește că, după ce a găsit o rampă de gunoi clandestină, a decis să meargă pe firul codurilor de bare găsite pe resturile de ambalaje azvârlite anapoda ca să găsească făptașul. În cele din urmă, cu sprijinul companiilor și al autorităților, persoana în cauză a fost găsită. Aceasta a fost amendată și obligată să curețe zona pe care a poluat-o cu deșeurile aruncate.

„După cum probabil știți, avem o problemă mare cu cei care aruncă gunoiul pe unde apucă și aș dori să luăm atitudine și să reușim să îmbunătățim nivelul de educație. De curând am găsit o grămadă de gunoi aruncată pe marginea drumului unde apar și resturi de ambalaje ale companiilor. Am discutat cu companiile în cauză și sunt interesate să se implice într-o campanie și în plus să ajute cu ce pot ei legat de codurile de pe produse. Am verificat prin gunoi și am găsit câteva indicii care ne pot duce către proprietar. Aș dori să reușim împreună să facem o cercetare și dacă se poate o campanie prin care să afle toată lumea că poate fi prins dacă aruncă gunoaie, după seriile de pe ambalaje”, se arată într-un mesaj trimis redacției Monitorul de Cluj de clujeancă.

În cele ce urmează, redăm o postare integrală de pe Facebook, intitulată sugestiv „Gunoaiele la gunoi!”

„Știm cu toții cum România stă pe un munte de gunoaie create tot de noi prin lipsa de educație, civilizație și respect față de cei din jur. Toate aceste gunoaie ajung în pânza freatică și, ușor-ușor, ne otrăvesc, atât pe noi cât și pe animale. Sau uneori le trimite natura prin inundații înapoi la proprietari, că doar n-or mai fi păduri care să ne protejeze.

De curând am găsit un maldăr de gunoi pe marginea drumului. Am mers pe fir urmărind codurile de bare de pe produse. Am trimis mail la toate brandurile care aveau ambalaje acolo, cu poze și descriere și cu codurile de bare ale fiecăruia. Acestea, fiind branduri serioase, care printre altele plătesc tot felul de taxe eco pe ambalaj, s-au implicat în a găsi clientul produselor. Am ajuns cu ajutorul lor la unul din montatori și la distribuitorul tuturor produselor.

Eu am încercat să aflu de la montator cine a aruncat (n.red. deșeurile), însă fără succes. Nici firma distribuitoare nu a fost mai deschisă. Atunci am făcut plângere la Poliția Locală și la Garda de Mediu. Aceștia au pus presiune pe montator și astfel au ajuns la beneficiar. Dacă prin amestecul de moloz până atunci credeam că beneficiarul a angajat ceva firmă/oameni să ducă gunoiul și aceștia l-ar fi aruncat, surpriză, chiar beneficiarul era făptașul! A recunoscut foarte târziu și la presiunea din mai multe părți, inclusiv a familiei și a vecinilor.

După ce a fost amendat (nu am putut intra în posesia procesului verbal din cauza protecției datelor), a fost obligat să adune tot molozul sub supravegherea poliției și să îl ducă la groapa de gunoi. Autoritățile s-au purtat exemplar, probabil că sunt și ei sătui de numărul mare de reclamații și caută soluții. Decât să încercăm să ne facem singuri dreptate sau să ajungem la conflict, mai bine apelăm la autorități, sunt foarte eficiente, dacă își doresc.

P.S. Haideți să distribuim cât mai mulți, să prindă ideea că cei care aruncă gunoi pot fi prinși foarte ușor după codul de bare de pe ambalaje. De frică se vor gândi de două ori înainte!”, se arată în postarea de pe Facebook a clujencei.