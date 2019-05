România a ratat calificarea în finala Eurovision

Acestora li se alătură reprezentanţii Macedoniei de Nord, Albaniei, Suediei, Azerbaidjanului, Danemarcei, Norvegiei, Elveţiei şi Maltei.

Ordinea intrării în concursul de joi noaptea a fost: Armenia - Srbuk, cu "Walking Out, Irlanda - Sarah McTernan, cu "22", Republica Moldova - Anna Odobescu, cu "Stay", Elveţia - Luca Hanni, cu "She Got Me", Letonia - Carousel, cu "That Night", România - Ester Peony, cu "On A Sunday", Danemarca - Leonora, cu "Love is Forever", Suedia - John Lundvik, cu "Too Late For Love", Austria - PANDA, cu "Limits", Croaţia - Roko, cu "The Dream", Malta - Michela, cu "Chameleon", Lituania - Jurij Veklenko, cu "Run With The Lions", Rusia - Sergey Lazarev, cu "Scream", Albania - Jonida Maliqi, cu "Ktheju tokes", Norvegia - KEiiNO, cu "Spirit in The Sky", Olanda - Duncan Laurence, cu "Arcade", Macedonia de Nord - Tamara Todevska, cu "Proud", Azerbaidjan - Chingiz, cu "Truth".



Finaliştii au fost aleşi în urma voturilor publicului şi juriilor de specialitate. Calificaţi în finală sunt şi artiştii care au trecut de prima semifinală de marţi, şi anume, reprezentanţii următoarelor ţări: Grecia, Islanda, Australia, Belarus, Serbia, Cipru, Estonia, Republica Cehă, San Marino şi Slovenia.



Acestora li se alătură, în finală, reprezentanţii "Big Five" - cele cinci mari finanţatoare, Marea Britanie, Franţa, Spania, Italia şi Germania - şi reprezentantul ţării gazdă, Israel.



Desfăşurat sub sloganul "Dare to Dream", concursul Eurovision de la Tel Aviv este prezentat de Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar şi Lucy Ayoub.



Invitată specială a show-ului finalei Eurovision de sâmbătă noaptea este Madonna. Ea va cânta, potrivit organizatorilor competiţiei, două cântece - hitul din anii '80 "Like a Prayer" şi noul său single, "Future", acesta din urmă alături de rapperul Quavo