“Ora de religie” de la TIFF. Mihai Chirilov: “O ironie la discuțiile dacă să introducem sau nu religia în școli”

Mihai Chirilov, directorul artistic TIFF, a declarat că ideea acestei secțiuni i-a venit după ce a vizionat filmul “Clergy”, în regia lui Wojciech Smarzowski. Filmul spune povestea a trei preoți catolici care se întâlnesc anual, la o dată fixă, din motive nu tocmai religioase, ci pentru a sărbători supraviețuirea. Filmul bazat pe fapte reale demască pedofilia, corupția și toate excesele clericilor polonezi și a stabilit recorduri de box-office fără precedent.

“Nu am fetișul acesta, să caut abuzuri în filme, dar e un subiect foarte fierbinte, foarte cinematografic, el există în două dintre filmele din acest an. Filmul polonez a fost declanșatorul acestei secțiuni, în primul rând pentru că m-a surprins succesul colosal de box office pe care l-a avut în Polonia și sunt foarte curios dacă el poate fi replicat în țări de alte religie, e un experiment. Am intitulat secțiunea în mod ironic «ora de religie». Din nou există aceste discuții dacă ora de religie este legitimă sau nu în școli. La fel ca anul trecut când am vorbit despre corectitudinea politică, nu spunem că lucrurile trebuie să fie așa sau așa, practic, încercăm să acoperim un fenomen în toată complexitatea lui și să dăm glas tuturor părților. Regăsim inclusiv personaje atee care ajung la religie, filme despre credință, nu neapărat despre o anume religie, oameni care se refugiază în credință, nu o să veniți la TIFF să vă spun că e bine să fii religios sau nu e bine să fii religios, nu asta ne interesează, dar încercăm să acoperim acele subiecte care sunt abordate în cinema. Vreau să cred că filmul va avea succes nu pentru că e vorba de abuzuri, nu că e vorba de religia catolică, mi se pare că este într-adevăr un film despre toate lucrurile astea, dar nu este neapărat o satiră în alb și negru. Pentru mine este vorba despre cum o instituție de stat funcționează cu bunele și cu rele ei. Toți cei trei preoți din film sunt actori extraordinari”, a declarat Chirilov, miercuri, într-o conferință de presă la Cluj-Napoca.