Florin Piersic despre debutul la Teatrul din Cluj. Prima replică: „Să facem grevă!”

Florin Piersic, împreună cu alți actori de renume au primit premii de excelență pentru întreaga activitate la Gala Premiilor UNITER, ajunsă la cea de a 27-a ediţie, care a avut loc luni, la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca.

După ce i-a fost înmânat premiul, actorul a povestit celor prezenți în sală despre debutul său pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca și despre prima replică pe care a rostit-o.

Acest premiu pe care l-am luat, UNITER, azi, la 83 de ani, e bine că l-am primit astăzi. Dacă îl primeam după ce plecam în stele, nu mai avea niciun fel de valoare. Nu îmi vine să cred că pe această scenă, unde am jucat de sute de ori piese frumoase și mai puțin frumoase, mai atractive pentru public sau mai puțin atractive, pe această scenă am debutat eu, cu o singură replică: să facem grevă!. Azi e replica ce se potrivește cel mai bine să o spun eu: să facem grevă!



Așa am debutat eu, când am intrat pentru prima dată în sala asta în piesa Pentru fericirea poporului. Eu săream pe o masă. De zece ori am sărit la repetiții pe masa aia, venind de la liceu, chemat fiind de cei de aici din teatru. La premieră am sărit pe masa aia pe care sărisem de zece ori și în clipa în care am sărit s-a rupt masa cu mine, am căzut, de și acum când vă povestesc mă doare. Mama a zis că am fost extraordinar. Tata mi-a zis să las prostiile și să mă fac doctor veterinar”, a povestit actorul.