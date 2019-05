Salvatorii din Munţii Apuseni, cetăţeni de onoare ai Clujului, au emigrat în Anglia

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, secretar de stat în MAI, apreciază, la cinci ani de la accidentul aviatic produs în 20 ianuarie 2014, în munții Apuseni (la limita județelor Cluj și Alba), că durata de intervenţie, în lipsa posibilităţii utilizării unor mijloace aeriene şi ţinând cont de împrejurări - pădure, întuneric, ceaţă, zăpadă, a fost una "normală", similară cu ce s-ar fi întâmplat şi în altă ţară.

Reamintim că epava avionului şi victimele au fost găsite de trei localnici, după căutări care au durat aproximativ cinci ore şi la care au participat pompieri salvatori, jandarmi montani, poliţişti, salvamontişti, angajaţi ai Parcului Naţional Munţii Apuseni şi localnici. Pilotul Adrian Iovan a fost găsit încarcerat, iar Aurelia Ion era în stop cardio-respirator, cu hipotermie severă, nemaiputând fi salvată.

Unde s-a prăbuşit avionul, la granița dintre Alba și Cluj, pe teritoriul comunei Măguri-Răcătău, pe 19 iulie 2014, moţii au ridicat un altar din lemn, de 12 metri pătraţi, au făcut o cruce. În fiecare an, de 20 ianuarie, sunt organizate slujbe de pomenire în memoria celor două victime ale tragediei aviatice.

Avionul fost găsit după ore de la prăbușire, de trei moţi din Trifești, Gheorghe Trif, Argentin Todea şi Gheorghe Giurgiu. Ultimii doi lucrează pentru o firmă din Arad și sunt plecați acum la muncă în străinătate, ca șoferi de TIR. Azi sunt în Anglia.

„Și eu, și Gheorghe Giurgiu lucrăm la același patron. Am plecat din cauză că nu mai aveam ce face acolo. Cu lemnul s-a terminat, cu animalele nu o scoteam la capăt. Știți de ce am plecat? Că se fură, domnule? Se fură toată țara! Mi-am luat toată familia, soția și cei trei copii, nu mai e nimeni acolo. A rămas doar căsuța, de care are grijă un fin! În câțiva ani, n-o să mai fie nimeni prin acele locuri, se duc toți moții la muncă în străinătate”, a declarat Argentin Todea, citat de libertatea.ro.

Titlul de cetățean de onoare al județului Cluj nu le-a fost de ajutor cu nimic. Iar cei au făcut ei acum cinci ani, au făcut pentru că așa le era scris să facă: ”Azi, nu cred că mai se pierde nimeni acolo. Avem drum, aveam și eu semnal și internet, acasă”.

Pe 20 ianuarie 2014, un avion de dimensiuni reduse care avea la bord un echipaj medical s-a prăbuşit într-o zonă împădurită din Munţii Apuseni, la peste 1.400 de metri, între judeţele Alba şi Cluj. Echipa medicală se îndrepta din Bucureşti către Oradea, unde urma să preleveze ficatul unui donator. Adrian Iovan, pilotul avionului, a murit la scurtă vreme după impact, iar tânăra studentă la Medicină, Aurelia Ion, a murit înainte ca un echipaj de medici să ajungă la aeronavă. În urma accidentului aviatic, au supravieţuit copilotul şi celelalte 4 cadre medicale care se aflau la bordul avionului.

Cauza determinantă a producerii accidentului din Apuseni a constat în oprirea motoarelor ca urmare a givrajului sever al carburatoarelor, în timp ce una dintre cauzele favorizante ale tragediei a fost decizia eronată a comandantului aeronavei de a zbura o lungă perioadă de timp în condiții de givraj, după cum relevă Raportul final al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile.

