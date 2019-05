Număr mare de donatori în prima zi a campaniei „Donăm împreună, UBB dă startul!”

Ajunsă la cea de-a şaptea ediție, campania inițiată de UBB își dorește să fie mai mult decât un eveniment punctual, obiectivul major al acesteia fiind acela de a crea un comportament consecvent în ceea ce privește donarea de sânge.



În acest sens, pe lângă campania propriu zisă de donare, care are loc în perioada 13-17 mai 2019, studenţii voluntari ai Universităţii Babeş-Bolyai au organizat o campanie amplă, în cadrul căreia peste 10.000 de clujeni au fost informaţi cu privire la fenomenul donării, la beneficiile acestei acţiuni şi la nevoia acută de sânge cu care se confruntă spitalele româneşti.



Campania de informare a mobilizat aproape 100 de studenţi voluntari din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării și s-a desfăşurat timp de o săptămână în toate cele 21 de facultăţi ale UBB, dar şi în mai multe zone ale Clujului.



„Faptul că am ajuns până aici și că am reușit să implicăm atât de multe persoane ne arată că mergem într-o direcție bună, iar dorinţa noastră cea mai mare, pe care am exprimat-o, de altfel, încă de la prima ediţie a campaniei, este aceea ca iniţiativa noastră să genereze un comportament constant în sensul donării de sânge. Ne dorim ca oamenii să realizeze cât de importantă este donarea periodică, atât pentru ei, cât şi pentru cei ale căror vieţi depind de sângele donat”, afirmă purtătorul de cuvânt al UBB, Laura Irimieș.