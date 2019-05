Spaniolul care a realizat ceea ce n-au fost în stare autoritățile. Conacul Bánffy din Sânmărghita, din nou în vechea sclipire

După ce şi-a găsit un job, spaniolul s-a îndrăgostit de un loc pe care astăzi îl numeşte „acasă”. Așa a ajuns să cumpere conacul Bánffy din Sânmărghita, aflat la doar câţiva kilometri de Dej. Aici și-a stabilit și casa, și biroul.

Miguel Ventas lucrase în domeniul turismului în țara natală, apoi și-a făcut propria firmă producătoare de mobilă, tot în Spania. La mijlocul anilor ’90 a plecat în Tunisia, ca producător de mobilă, iar după un deceniu, când piaţa de acolo nu i s-a mai părut atractivă, a început să se gândească la o nouă destinaţie: România.

„Citeam în Financial Times despre mediile economice din mai multe ţări şi aşa am văzut că, pe atunci (n.red. în anii 2004-2005), costurile de trai din România erau similare cu cele din Tunisia, însă condiţiile pentru producţia de mobilă erau mai bune. Fiind spaniol, româna îmi era destul de simplu de învăţat, ambele fiind limbi latine, aşa că am hotărât să vin aici. La început, am mers pe la târguri de mobilă, pentru a cunoaşte domeniul şi a interacţiona cu producătorii locali”, povestește Miguel Ventas, pentru businessmagazin.ro.

Îngrozit de orașele mari și aglomerație, a ales Transilvania, orientându-se către Sânmărghita, un sat cu mai puţin de o mie de locuitori, aflat la o distanţă de circa 60 de kilometri de Cluj-Napoca. Afacerea cu mobilă nu era însă complet pentru tot ceea ce visa spaniolul să facă în România, iar Miguel Ventas a hotărât să facă o investiţie la care nu mulţi se încumetă: a cumpărat o ruină – conacul Bánffy –, cu gândul că o va readuce la vechea sa glorie.

Ruina a devenit casă și birou pentru Miguel

Arhitectura conacului este neoclasică, imobilul fiind completat de un teren de peste 4.000 de mp. Miguel Ventas a preluat imobilul pentru a-l folosi atât ca locuinţă personală, cât şi ca birou, însă achiziţia nu a fost lipsită de complicaţii. Într-un final, în toamna anului 2006 a devenit proprietar cu acte în regulă, cumpărând imobilul de la primăria comunei Mica, din care face parte satul Sânmărghita.

„Nu am date exacte legate de cât a costat în total renovarea, însă a durat zece ani, din 2005 până în 2015. În momentul în care am cumpărat-o, clădirea era o adevărată ruină”, mărturisește Miguel.

Zidurile au fost curăţate atât în interior, cât și în exterior, au fost egalizate, au fost înlocuite grinzile, s-au montat instalaţii noi de apă şi electricitate, acoperişuri, s-au îmbunătăţit izolaţiile, s-au curăţat cele 14 coloane toscane ale conacului, s-au montat ferestre noi şi centrală. Cu toate acestea, o bună parte din elementele originale se regăsesc în continuare, printre acestea aflându-se coloanele de piatră, o parte din grinzile de lemn, elementele decorative de lemn din interior şi o parte din ornamentele faţadei. La final, conacul era integrat armonios în secolul XXI, putând fi folosit ca locuinţă, iar în prezent sunt folosite doar parterul şi mezaninul, etajul şi mansarda fiind complet renovate, dar nemobilate.

În urmă cu trei ani, Miguel Ventas a dizolvat societatea prin care opera afacerea în producţie de mobilă, astfel că acum, spune el, are timp să se ocupe doar de ce îi place. Astăzi, Conacul Bánffy din Sânmărghita este scos la vânzare, prețul de pornire fiind de 500.000 euro. Spaniolul îşi doreşte doar ca viitorul proprietar să aprecieze conacul la adevărata sa valoare, aşa cum a făcut-o el însuşi.

„Conacul l-am pus la vânzare şi vom vedea ce se va întâmpla, cine va fi interesat să îl cumpere. Eu cred că am făcut ce trebuia făcut pentru a-l menţine în viaţă, viitorul aparţine celor care îl vor avea în proprietate mai departe”, admite Miguel Ventas, potrivit Business Magazin.