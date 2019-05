Zeci de clujeni au donat sânge și merg la Untold sau Neversea! Campania Blood Network continuă

La fel ca în anii precedenți, anul acesta festivalierii pot dona atât la centrele fixe, cât și la caravanele mobile. Sâmbătă și duminică, caravana mobilă s-a aflat la Cluj-Napoca, pe Bulevardul Eroilor, iar zeci de donatori au răspuns afirmativ inițiativei, primind drept recompensă câte un bilet de o zi la festivalurile Untold sau Neversea.

„Campania Blood Network se dezvoltă de la an la an. În 2019, am adăugat încă trei orașe în care va ajunge caravana de donare de sânge, Târgu Mureș, Sibiu și Oradea. În acest fel, pe lângă centrele de transfuzii din toată țara, tinerii pot dona la caravana mobilă care, în acest an, poate fi găsită în 9 orașe din românia. Ne dorim să creștem numărul de donatori de sânge, mai ales că spitalele din românia au o nevoie constantă de sânge”, spune Edy Chereji, director de comunicare Untold&Neversea.

Blood Network se află la cea de-a cincea ediție a campaniei, care a mobilizat mii de oameni din România. În acest an campania de donare a început mai devreme și se desfășoară până în data de 29 iunie în toate centrele de transfuzii din țară. Totodată caravana mobilă va fi prezentă în nouă orașe din România.