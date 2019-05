Fiul Doinei Cornea a refuzat invitația lui Iohannis: „Există riscul ca victimele regimului comunist să fie sărbătorite tocmai de torţionarii lor”

Potrivit unei postări de vineri a lui Leontin Iuhas pe pagina sa de Facebook, acesta nu doreşte să participe la o ceremonie care pare să fie prilej de campanie electorală.

„Vă mulţumesc pentru invitaţia pe care mi-aţi făcut-o să particip la Ceremonia publică 30 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989. 2019 – Anul omagierii victimelor comunismului care va avea loc în data de 20 mai 2019. Poate că m-aş simţi onorat şi aş participa la evenimentul pe care îl veţi patrona dacă nu ar exista câteva motive ce mă împiedică să o fac. În primul rând e vorba de calitatea mea care m-ar îndreptăţi să particip la un astfel de eveniment. (...) Pe de altă parte nu înţeleg care este motivul pentru care o ceremonie dedicată Revoluţiei din Decembrie 1989 are loc în luna mai? Să fie oare din motive electorale? Atunci, nu! Nu doresc să particip la un miting electoral. Şi nu doresc, de asemenea, să particip la o ceremonie în care există riscul ca victimele regimului comunist să fie sărbătorite tocmai de torţionarii lor. Şi oare de ce aţi fixat data ceremoniei chiar în 20 mai? De ce nu 13 – 15 iunie?”, se arată în postare.

Leontin Iuhas adaugat că aniversarea Revoluției ar trebui organizată, în mod firesc, în luna mai.

„În 21 Decembrie 1989 mă aflam printre cei ce au plecat de la CUG spre centrul Clujului şi, la Astoria, unde am fost opriţi cu gloanţe, Dumnezeu m-a ajutat şi nu am fost ucis sau rănit. Atunci, în Decembrie 1989 am fost, în toată ţara, mii de oameni printre gloanţe! E prea mică sala Unirii din Palatul Cotroceni ca să încăpem cu toţii... Dacă am fost invitat în calitate de victimă a comunismului, pot să vă spun că nu, nu mă simt a o victimă a comunismului. Victime ale comunismului au fost cei care şi-au pierdut viaţa sau sănătatea în închisorile comuniste, elitele politice, culturale, religioase, partizanii care au luptat în munţi care au dispărut la Sighet, Aiud, Piteşti, Canal şi multe alte centre de exterminare”, scrie fiul Doinei Cornea.