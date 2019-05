Se nasc tot mai puțini copii în România. Sporul natural, negativ și în martie

Potrivit sursei citate, în perioada analizată numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 1.126, iar numărul persoanelor care au decedat a scăzut cu 2.350. Totodată, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 12 mai mare în luna martie 2019, decât cel înregistrat în luna martie a anul trecut.

La nivel general, sporul natural a fost negativ atât în luna martie 2019 (-10.330 de persoane), cât şi în luna martie 2018 (-11.554 de persoane).

În martie 2019, s-au înregistrat cu 45 de căsătorii mai multe în comparaţie cu luna similară din anul anterior, în timp ce, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010, s-au pronunţat cu 39 divorţuri mai puţine raportat la perioada de referinţă.

Datele INS relevă, totodată, că, în martie 2019 faţă februarie 2019, s-a înregistrat naşterea a 12.559 de copii, cu 185 mai mulţi, iar numărul deceselor a fost de 22.889, cu 779 mai multe.

Sporul natural a fost negativ, în luna martie a acestui an, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 10.330 persoane. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în intervalul analizat, a fost de 104, în creştere cu 21 faţă de luna februarie 2019.

La capitolul nupţialitate şi divorţialitate, statistica oficială arată că, în martie 2019, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 6.223 de căsătorii, cu 936 mai multe decât în luna februarie a acestui an, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform legislaţiei în vigoare, a crescut cu 406, până la 2.766.