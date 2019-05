Cea mai tare experienţă Dacia de până acum, oferită clujenilor în acest weekend

“Vino, testează, comandă! Seria limitată Duster connected by Orange, seria limitată techroad şi cel mai puternic motor Dacia. Testează-le pe toate şi poţi câştiga prin tragere la sorţi 5 camere auto DVR, iar dacă comanzi orice model Dacia, beneficiezi de o ofertă specială”, aşa sună invitaţia celor de la Dacia pentru clujeni. Evenimentul va avea în parcarea VIVO!

Monitorul de Cluj a stat de vorbă cu Călin Abrudan, director coordonator vânzări Dacia Group, despre evenimentul din acest weekend, cele mai bune oferte la mașinile Dacia, dar şi despre suprizele care îi aşteaptă pe clujenii care aleg să participe la această experienţă.

Reporter: Se anunță un weekend aglomerat pentru Dacia. Ce se va întâmpla mai exact?

Călin Abrudan: În acest weekend, Dacia desfăşoară Dacia Product Experience în parcarea VIVO Cluj-Napoca, un eveniment în care se prezintă întreaga gamă Dacia, Seriile limitate Duster connected by Orange, Seria limitată Techroad şi cel mai puternic motor Dacia. Clujenii, şi nu numai, pot testa gama, pot câştiga premii şi dacă fac comandă, şoferii beneficiază de o ofertă specială. În plus, sunt o mulţime de surprize şi pentru cei mici.

Reporter: Vorbim de cel mai puternic motor Dacia şi discounturi pentru clujenii care doresc să își achiziționeze o mașină nouă prin programul Rabla 2019. Puteţi oferi mai multe detalii?

Călin Abrudan: Dacia Product Experience vine în mijlocul clujenilor cu întreaga gamă Dacia, cu noutăţile Duster connected by Orange, Techroad şi noul motor 1.3 Tce 150CP sau 130 CP, şi, în plus, cu acordarea unui discount suplimentar în contextul derulării programului Rabla pentru cei care vor testa gama în cadrul evenimentului şi vor face o comandă.

Reporter: Clujenii vor avea ocazia să vadă şi să testeze şi o serie limitată Duster cu o echipare tehnologică excelentă. În concret, ce presupune aceasta?

Călin Abrudan: Prin Dacia Duster connected by Orange aducem ideea de conectivitate la bord la un alt nivel, printr-o serie limitată pentru Duster, cu o echipare tehnologică excelentă, şi nu doar pentru conectivitate, ci şi entertainment (pe o versiune vârf de gamă – Duster Prestige). Vorbim şi despre un pachet hardware (Huawei): router wi-fi + tabletă (tableta se adresează în special familiilor cu copii care petrec destul de mult timp în maşina utilizând YouTube sau alte servicii de internet); tableta poate fi folosită şi în afara maşinii; servicii de date: conexiune internet + abonament HBO GO + TV Orange GO (prin intermediul tabletei), poţi consuma şi în afara maşinii din traficul de net, timp de 2 ani. Conectivitate & Entertainment la bordul Dacia Duster.

Reporter: Despre seria limitată Techroad ce ne puteţi spune?

Călin Abrudan: Seria limitată Techroad, regăsită pe gama de autoturisme Dacia, se remarcă prin elemente noi de design, note discrete de roşu în contrast cu ambianţa de interior gri, tapiţerie stilizată cu grafică nouă, aduce în plus două noi culori şi o serie de dotări care să facă experienţa condusului şi mai plăcută.

Reporter: Haideţi să vorbim şi despre premii, care cu siguranţă sunt foarte atractive.

Călin Abrudan: Şoferii care testează aceste maşini pot câştiga prin tragere la sorţi una din cele 5 camere auto DVR. Avem o serie de alte surprize. De exemplu, pe tabletele conectate la internet se pot testa opţiunile incluse în pachetul special Orange cu care este echipat Duster connected by Orange – Orange TV Go şi HBO GO. În plus, pe tablete este disponibil un joc cu concurs. Cele mai bune scoruri din fiecare interval orar sunt premiate cu o machetă (maşinuţă - jucărie) Duster. Venim şi cu mini-Dustere. Este delimitat un spaţiu în care copiii de vârste mici se pot plimba cu mini Dustere (maşinuţe telecomandate), plus multe alte suprize. În plus, o echipă de consilieri îi vor sfătui pe clujeni în cele mai potrivite alegeri privind noua lor maşină privind derularea programului REMAT şi îi vor însoţi în testarea maşinii dorite.

Dacia Product Experience se defăşoară în parcarea centrului comercial VIVO!, iar programul este de vineri, 10 mai, până duminică, 12 mai, în intervalul orar 10-20.