Primăria informează clujenii despre colectarea selectivă

Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția Ecologie urbană și spații verzi, demarează o serie de acţiuni de conștientizare şi informare privind colectarea selectivă. Astfel, prima întâlnire pe această temă va avea loc astăzi, între orele 16:00 - 18:00, la cinematograful Dacia. De asemenea, în zilele de 16 şi 27 mai vor avea loc alte întâlniri la Cinema Mărăşti, anunță biroul de presă al Primăriei.

Vă reamintim că, începând cu data de 1 iulie, clujenii vor fi obligaţi să facă colectarea gunoiului pe patru fracţii. Măsura, care apare într-o Ordonanţă de urgenţă a Guvernului, vine cu amenzi drastice pentru cei care nu se conformează, dar şi cu noi tarife la salubritate. Practic, cei care se vor supune noilor reglementări vor plăti mai puțin, cei care poluează vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru deșeuri, conform reprezentanților municipalității.

„Va fi greu la început, va fi complicat, vor fi mulți oameni nemulțumit, amenzi, din nefericire, dar acesta este drumul! Clujul trebuie să fie un model pentru colectarea selectivă, pentru că are resursă umană capabilă să înțeleagă acest lucru. Este un gros al populației prietenos cu mediul, care înțelege impactul asupra schimbărilor climatice. Avem o generație de tineri extrem de receptivă la un asemenea fenomen, va fi o reușită! Am aprobat deja actele normative, în perioada următoare vom avea discuții cu fiecare asociație de proprietari, să știe ce înseamnă cele patru containere pe cele patru fracții diferite. Vor fi sisteme de supraveghere, de monitorizare, de amendă dacă va fi cazul, vor fi mașini de gunoi separate pentru cele patru fracții prevăzute de Lege. S-a terminat, e game over, nu mai este posibil să le adune (n.red. gunoaiele) în același loc!”, a declarat în urmă cu câteva zile primarul Emil Boc.