Trupă de elevi clujeni, marele premiu al unui festival mondial de teatru

O trupă de teatru formată din elevi de la școlile clujene: Elf, Lucian Blaga, Nicolae Titulescu și Emil Racoviță a participat la Festivalul Mondial al Creativității în Școli, care a avut loc în San Remo, Italia.

„Ca să putem participa la festival, nefiind copii de la o singură școală, așa cum era specificat în regulament, am participat sub egida unei instituții. Noi am semnat un contract de parteneriat cu Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca. Ne-au ajutat foarte mult, mai ales Georgeta Dodu, de la American Corner”, a explicat Dan Leonard, coordonatorul trupei de teatru.

Cei 21 de elevi, cu vârste curprinse între 10 și 17 ani, îndrumați de profesorul Dan Leonard, au obținut Delfinul de argint, cu piesa de teatru „The Wall”, care a fost realizată de coordonator și elevi. Spectacolul abordează o problematică socială actuală, care pornește din familie și ajunge în școală și în grupurile de prieteni și a fost prezentat în cadrul uneia dintre categoriile festivalului și anume Eurotheatre.

„Este o piesă originală, scrisă de mine și de copii, despre conflictul dintre generații și cuprinde scene de familie cu prelungirea conflictului în școală, între elevi. Am făcut noi niște scene inspirate din viața reală pe această temă, iar muzica și versurile le-am compus eu și i-am acompaniat pe copii pe scenă, cu chitara și cu vocea”, a spus profesorul care îi îndrumă pe copii.

Din spusele coordonatorului Dan Leonard, această piesă de teatru dorește să fie un semnal de alarmă pentru părinții care nu le oferă suficientă atenție copiilor, lăsând astfel ca diferența de mentalitate între generații să fie tot mai mare, copii ajungând să aibă astfel probleme în viața de zi cu zi, în afara familiei.

„Am vrut ca acest spectacol să le dea de gândit părinților în relația cu copiii, să petreacă mai mult timp cu ei, să îi asculte, să îi înțeleagă”, a mărturisit coordonatorul.

Piesa a fost pusă pentru prima dată în scenă în urmă cu trei ani, iar până în prezent a suferit numeroase modificări, ajungând în forma finală cu care trupa de teatru s-a prezentat la festival.

„Este o piesă realizată în 2016 și a suferit multiple transformări de-a lungul timpului. În prezent se lucrează la alte spectacole. Noi am prezentat cea de-a treia variantă. Este o piesă care se metamorfozează, este vie, poate să fie transpusă în diferite moduri”, a adăugat Dan Leonard.

Festivalul a avut loc în perioada 1-4 mai, iar premierea a avut loc la teatrul Ariston din San Remo.